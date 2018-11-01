Вчені встановили зв’язок між будовою тіла людини і характером у сприйнятті оточуючих.

Такого висновку дійшли вчені з Університету Техасу у Далласі (США) Ін Ху і опублікували дослідження у журналі.

Для цього вони розробили 140 комп’ютерних реалістичних моделей чоловіків і жінок різної статури. Потім вони попросили 76 студентів взяти участь в експерименті. Піддослідним показували персонажа і вони повинні були описати його, обравши кілька рис характеру з 30 запропонованих на екрані.

Дослідження показало, що великим тілам учасники частіше приписували негативні риси. Наприклад, вони думали, що ці люди схильні до ліні і недбалості. Володарів струнких тіл наділяли упевненістю у собі та ініціативністю.

Типово жіночим фігурам (груша) і типово чоловічим (широкі плечі і вузькі стегна) учасники приписували активність і екстраверсію. Володарі тіл з менш виразними формами здавалися оточуючим більш пасивними, сором’язливими, залежними і такими, що заслуговують на довіру.

Читайте: Названий найнебезпечніший для фігури продукт

До речі, ми публікували 5 порад, як пережити осінь без шкоди для фігури та настрою.