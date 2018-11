Листопад не збирається зменшувати оберти за кількістю великих відеоігор і порадує новими частинами популярних серій. Факти ICTV зібрали для вас найкращі відеоігри листопада.

Hitman 2

Популярна серія жанру Stealth Action – Hitman цього року повертається у вигляді Hitman 2. Сьома частина серії стане продовженням відеогри Hitman 2016 року. Після подій попередньої частини агенту 47 доведеться полювати на так званого Тіньового Клієнта, попутно усуваючи його приватну армію.

Ігровий процес обіцяють досить схожим на попередню частину. Після невеликого брифінгу гравець потраплятиме на велику локацію, де йому доведеться усунути кілька важливих цілей.

Всього в грі заявлено 6 локацій, в яких проходитиме “полювання”. Хоча число й невелике, засмучуватися не варто, адже кожен рівень зроблений так, щоб методів його проходження було дуже й дуже багато. Отруїти ціль, скористатися снайперською гвинтівкою, посіяти паніку і задушити жертву у натовпі – вибір тільки за гравцем.

Крім великої реіграбельності, в грі будуть присутні Невловимі мішені. Це – режим зі спеціальними цілями, які постійно змінюються. Краще пильно вивчати поведінку цілей в цьому режимі, адже у вас буде всього один шанс на виконання контракту. Розробники вже заявили, що першою “жертвою” стане актор Шон Бін.

Дата виходу: 13 листопада

Платформи: PlayStation 4, Xbox One і ПК

Fallout 76

Легендарна серія Fallout порадує цього місяця своїх шанувальників і любителів радіоактивних пусток, але не так, як ви думаєте. Компанія Bethesda вирішила змінити формулу і зробити з серії, яка завжди була розрахована на одного гравця, онлайнову відеогру.

Сюжет гри розповість про вихідців Сховища 76, яке першим відкрилося через 25 років після ядерного удару. Гравцям доведеться відправитися в подорож, щоб заново заселити пустку людьми у відкритому світі, який в 4 рази більше світу в Fallout 4.

Bethesda заявила, що багато систем з серії будуть адаптовані для функціонування онлайн. Так, система V.A.T.S., яка дозволяла зупинити час й обрати частину тіла для пострілу, буде повністю перенесена в реальний час.

Без змін не залишиться і оповідання у грі, адже розробники хотіли зробити так, щоб всі інші люди, яких ви зустрічатимете, були іншими гравцями. Тому й до подачі сюжету довелося підійти креативно.

Багатьом фанатам серії не сподобалося таке нововведення, адже робити з одиночної гри MMO RPG – це не завжди гарна ідея, та й всі добре пам’ятають сумний досвід з The Elder Scrolls Online, яка хоч і не була дуже поганою, не передавала тієї чудової атмосфери серії.

Дата виходу: 14 листопада

Платформи: PlayStation 4, Xbox One і ПК

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! та Let’s Go, Eevee!

Через 2 роки після випуску Pokemon Sun and Moon Nintendo вирішили порадувати не тільки фанатів основної серії, але й любителів Pokemon Go, випустивши Pokemon: Let’s Go, Pikachu! та Let’s Go, Eevee!, яка стане ремастером старенької Pokemon Yellow.

Як й в інших частинах серії, головному герою доведеться подолати шлях по регіону, паралельно борючись за звання найкращого тренера. Залежно від версії, гравця супроводжуватиме Пікачу або Іві, яким можна змінювати зовнішній вигляд і налаштовувати його під свої смаки.

У Pokemon: Let’s Go, Pikachu! та Let’s Go, Eevee! буде присутній 151 оригінальний покемон, їхні мега еволюції і форми з регіону Алола. Однією з найбільших змін буде ловля покемонів, яку запозичили з Pokemon Go.

Управління розроблено таким чином, щоб кожному гравцеві потрібно було використовувати один контролер Joy-Con, завдяки чому на будь-який консолі Nintendo Switch можна відразу грати удвох. Також нову відеогру можна буде зв’язати з додатком Pokemon Go, однак робити це не обов’язково.

Дата виходу: 16 листопада

Платформи: Nintendo Switch

Battlefield V

Нову частину в популярній серії шутерів вирішили перенести на листопад, щоб добре підготувати її до релізу й аби Battlefield V уникнув проблем своїх попередників. Цього разу серія повернеться до своїх витоків – часів Другої світової війни.

Розробники хотіли зробити частину з ще більшим акцентом на командну гру, але в бета версії це реалізували досить бідно. Тепер ви починаєте з дуже невеликою кількістю патронів, і здоров’я не може відновитися до максимального значення без допомоги медика, на що скаржилося багато гравців.

Повернеться в грі й одиночна компанія під назвою War Stories, яка, як і в Battlefield 1, розповідатиме різні військові історії часів Другої світової війни. Також пообіцяли запровадити в Battlefield V й популярний на сьогоднішній день режим Battle Royal, проте нещодавно стало відомо, що він не буде доступним на виході гри. Його додадуть через пару місяців після релізу.

Після анонсу гру переслідують різні суперечки про впроваджені зміни і толерантність, яку вирішили впровадити розробники. Крім того, багатьом не сподобалася занадто велика настройка персонажів у відеогрі. Адже можна було створити жінку з катаної за спиною і крюком замість руки.

Розробники пообіцяли знизити можливості настройки персонажів, але репутацію Battlefield V вже “підмочили”, навіть з огляду на те, що весь додатковий контент для неї буде безкоштовним.

Дата виходу: 20 листопада

Платформи: PlayStation 4, Xbox One і ПК

Darksiders III

Після банкрутства THQ ніхто не очікував продовження розповіді про пригоди Вершників Апокаліпсису з серії Darksiders, адже після другої частини, де гравцям давали можливість зіграти за Смерть, стало ясно, що розробники з самого початку планували випустити 4 відеоігри. Але, завдяки зусиллям THQ Nordic,цього місяця можна буде дізнатися про долю вершника Люті в Darksiders III.

Події гри відбуватимуться паралельно пригодам Війни та Смерті. Лють відправиться на Землю, яка знаходиться в стані війни, щоб знищити Сім Смертних Гріхів і покласти край нескінченному циклу смерті і відродження.

Розбиратися з ворогами під час подорожі головної героїні допоможе вірний батіг. Розробники вирішили зменшити кількість ворогів на екрані, але зробити їх набагато сильнішими, що має зробити кожну битву більш персональною. На ранніх етапах ця система виглядала досить мляво, але, судячи з останніх трейлерів, нас чекає досить цікавий Hack and Slash.

Як і в попередніх іграх серії, Вершника закинуть у великий відкритий світ, в якому велику роль гратиме дослідження. За словами розробників, посилення Люті буде більше схоже на систему, яка використовувалася Війною. В цілому, можна очікувати всього того, за що Darksiders полюбився гравцям, але з невеликими змінами.

Дата виходу: 27 листопада

Платформи: PlayStation 4, Xbox One і ПК

До слова, компанія Sony перевидасть ностальгічну приставку з 90-х, яка називатиметься Sony PlayStation Classic.

