Хакери викрали та виклали у мережі інформацію про 257 тис. користувачів Facebook, серед яких 47 тис. українців.

Хакерській атаці піддалися щонайменше 200 країн світу, зокрема користувачі Facebook зі США, Великої Британії, Бразилії та країн СНД, але найбільше постраждали українці, свідчить аналіз британської компанії Digital Shadows, проведений для ВВС.

Видання зазначає, що ще у вересні дані 120 млн користувачів з’явилися на сайті Fbserver. Хакери пропонували надавати доступ – по 10 центів за аккаунт, але їхня реклама була відключена.

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У ході розслідування, ініційованого Facebook, з’ясувалося, що цей сайт у серпні зареєстрував нібито житель Пакистану, який для реєстрації використовував пошту Mail.ru. Більш того, він мав IP-адресу в Санкт-Петербурзі, яку раніше також використовували для розсилки вірусу LokiBot, що краде паролі.

Досі невідомо, як саме хакери отримали доступ до даних користувачів соцмережі, але, скорше за все, вони користувалися шкідливими розширеннями для браузерів.

До слова, нещодавно у США звинуватили керівництво соцмережі Facebook в незаконному зборі даних про дітей через додаток Messenger Kids.