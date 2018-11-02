Через проблеми з клієнтом на ПК гравці не змогли взяти участь у бета-тестуванні Fallout 76.

Під час бета-тестування на ПК клієнт Fallout 76 зіпсувався і почав повторно завантажувати дані, через що багато гравців не змогли випробувати відеогру, повідомляє PC Gamer.

Віце-президент компанії Bethesda заявив, що стан ПК версії відеоігри не дуже хороший.

Розробники очікували виявити проблеми під час попереднього тестування Fallout 76, але не очікували такої ситуації.

– Приношу вибачення тим, кому довелося заново завантажувати клієнт відеоігри. Але, я хочу сказати вам: це буде не останньою перешкодою на дорозі. Ми продовжимо виправляти помилки, але в цьому й мета проведення бета-тестування – знаходити такі речі та намагатися їх усунути, поки люди насолоджуються відеогрою, – сказав Хайнс.

Читайте: Багато популярних серій: найкращі відеоігри листопада

Вихід Fallout 76 намічений на 14 листопада цього року.

До слова, Red Dead Redemption 2 з’явилася на прилавках і критики вже назвали її однією з найкращих відеоігор покоління.

Фото: Bethesda