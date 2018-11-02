Робочий тиждень добігає кінця і попереду чекають вихідні! Так хочеться звільнитися від щоденної рутини й увірватися у вир нових вражень, знань та просто відпочити.

У таку холодну пору вже не дуже хочеться покидати оселю, а Київ, як завжди, виманює на вулицю безліччю подій, що не дають спокою та змушують знов і знов відправлятися на пошуки чогось новенького.

Цими вихідними кияни зможуть відвідати фотовиставку музейного рівня від фотохудожників з усього світу.

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Також можна сходити на легендарну виставу Здрастуйте, я ваша тітонька! або ж на черговий фестиваль Ulichnaya Eda.

Факти ICTV підготували список найкращих івентів Києва цього вікенду.

Photo Kyiv Fair

Chicago Central House

2 листопада, 12.00

Вартість квитків: 100-200 грн

Придбати квитки можна тут

Ярмарок Photo Kyiv Fair — 2018 представить виставку робіт музейного рівня від фотохудожників з усього світу. Захід буде присвячено розвитку сучасного мистецтва в Україні загалом, та фотомистецтву зокрема. Окрім виставок фотографів та стендів всесвітньо відомих галерей, на ярмарку на відвідувачів очікують лекції та дискусії на тему арт-бізнесу в світі та Україні. Також для гостей заходу відбудеться коктейльна вечірка.

Mustelide

Планетарій

3 листопада, 19.30

Вартість квитків: 200-400 грн

Придбати квитки можна тут

Чарівниця електронної музики з Білорусі Mustelide завітає до Києва відіграти вражаючу програму під куполом планетарію в рамках свого проекту ARTSPACE. Музика артистки має саме ту космічну неосяжність, яка допоможе гостям заходу відчути зоряне безмежжя Всесвіту. На слухачів чекає неймовірне шоу проекцій під куполом планетарію, що в поєднанні з музикою Mustelide подарує враження, які залишаться надовго.

Ulichnaya Eda. Квартирник

Арт-завод Платформа

3 листопада, 11.00

Вартість квитків: 100 грн

Придбати квитки можна тут

У такі прохолодні, похмурі дні так хочеться побути з рідними, закутатись у ковдру та випити чогось гаряченького. Таку можливість цими вихідним надасть фестиваль Ulichnaya Eda, який проведе свій останній захід у цьому сезоні – Квартирник. У програмі обіцяють багато музики, шахи, Alias, вертути, пельмені зі шпинатом і найголовніше господарське тепло та радість Вам від організаторів!

Здрастуйте, я ваша тітонька!

Театр Актор

4 листопада, 19.00

Вартість квитків: 80-150 гривень

Придбати квитки можна тут

У таку холодну пору ніщо не може підняти настрій краще за чудову комедійну виставу! Тож цими вихідними театр Актор грає усім знайому комедійну історію Здрастуйте, я ваша тітонька!. На глядачів чекає розповідь про двох закоханих студентів, які готові боротися за своє кохання проти вередливого дядечки Спетлайга. Вистава триває 1 годину 45 хвилин з антрактом.

Музика світла 7 променів

Планетарій

4 листопада, 19.30

Вартість квитків: 200-400 гривень

Придбати квитки можна тут

Проект ARTSPACE київського Планетарію запускає нову програму 7 променів! Для концерту використовуватимуться найдавніші музичні інструменти, що відомі людству, які ще споконвіків використовувалися для духовних практик і ритуалів. 7 променів не просто музичний концерт, а подорож до самопізнання та побудування діалогу зі своїм внутрішнім Я. Проекції на куполі Планетарію доповнять атмосферу космічності під час цієї внутрішньої подорожі.

Раніше Факти ICTV підготували перелік заходів листопада, які безумовно варті уваги.