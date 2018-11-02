PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Роботи наступають: в яких професіях штучний інтелект замінить людей/

Роботи наступають: в яких професіях штучний інтелект замінить людей

Зараз у світі розгорнулася своєрідна гонка – хто створить найбільш розумного, спритного та емоційного робота. Штучний інтелект, який розрізняє настрій людини, вже розробили японські і французькі вчені. А от китайські інженери пішли ще далі – щось на зразок емоційного інтелекту помістили у ляльку для сексуальних ігор. Гумові жінки та чоловіки невдовзі стануть зовсім реалістичними, кажуть їх розробники. Вони зможуть навіть примітивно рухатись.

Роботизація вже вносить серйозні корективи в наше життя. Роботи-будівельники, кухарі, каскадери – штучний інтелект в майбутньому може витіснити біологічний із певних сфер життя.

Читайте: Привозять їжу і прибирають: найдивовижніші роботи-помічники

За прогнозами фахівців із працевлаштування, існує загроза: можуть зникнути сотні професій, в тому числі і в Україні. Як це не дивно, розумна машина може потіснити навіть журналістів. Кілька онлайн-видань в Китаї, Британії і Сполучених Штатах уже використовують ботів для написання текстів.

А яке ж тоді місце відводиться нам? Як щодо ідеї сумісного життя машини і людини. Чимало вчених вважають, що данні людського мозку – пам’ять, думки – в майбутньому можна буде завантажувати до комп’ютера.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи замінять роботи журналістів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Портрет Едмонда Беламі, створений штучним інтелектом, проданий за $432 тис.
робот
Розмовляють і ліплять вареники: диво-роботи на техновиставці в Японії
Прибирає, годує та ліпить пельмені: у Токіо показали роботів майбутнього
Заберуть роботу у мільярда людей: як до 2030 року роботи змінять ринок праці
Робот Boston Dynamics
Boston Dynamics навчили робота-собаку танцювати
Робить компліменти, імітує емоції та підтримує розмову – робот Софія гостює в Україні
Чи замінять роботи журналістів – яке майбутнє професії
Роботи замінять людей: що робити, аби не втратити свою роботу
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка