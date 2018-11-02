Зараз у світі розгорнулася своєрідна гонка – хто створить найбільш розумного, спритного та емоційного робота. Штучний інтелект, який розрізняє настрій людини, вже розробили японські і французькі вчені. А от китайські інженери пішли ще далі – щось на зразок емоційного інтелекту помістили у ляльку для сексуальних ігор. Гумові жінки та чоловіки невдовзі стануть зовсім реалістичними, кажуть їх розробники. Вони зможуть навіть примітивно рухатись.

Роботизація вже вносить серйозні корективи в наше життя. Роботи-будівельники, кухарі, каскадери – штучний інтелект в майбутньому може витіснити біологічний із певних сфер життя.

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За прогнозами фахівців із працевлаштування, існує загроза: можуть зникнути сотні професій, в тому числі і в Україні. Як це не дивно, розумна машина може потіснити навіть журналістів. Кілька онлайн-видань в Китаї, Британії і Сполучених Штатах уже використовують ботів для написання текстів.

А яке ж тоді місце відводиться нам? Як щодо ідеї сумісного життя машини і людини. Чимало вчених вважають, що данні людського мозку – пам’ять, думки – в майбутньому можна буде завантажувати до комп’ютера.



До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи замінять роботи журналістів.