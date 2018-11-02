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SkyUp дозволили нові авіарейси на популярні курорти – напрямки

SkyUp дозволили виконувати регулярні та чартерні рейси.

Державна авіаційна служба України схвалила усі заявки лоукостера SkyUp на виконання регулярних і чартерних рейсів.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Комісії за підсумками засідання 29 жовтня.

Так, SkyUp дозволили регулярно літати по три рази на тиждень з Києва до Харкова, Попрада і Абу-Дабі, а також два рази на тиждень з Києва до Софії.

Також Комісія задовольнила запит SkyUp на виконання чартерних рейсів з Києва, Одеси, Запоріжжя, Харкова, Львова, Херсона, Чернівців, Миколаєва, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави на курорти Єгипту, Фінляндії, Індії та Шрі-Ланки.

Читайте: 22 рейси за 4 дні: в Україні страртуют нові авіарейси

До речі, раніше SkyUp запустила продаж квитків на міжнародні рейси.

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