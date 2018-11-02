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Warcraft 3: Reforged отримав покращену графіку – трейлер

Студія Blizzard опублікувала трейлери до оновленої версії комп’ютерної гри Warcraft 3.

Warcraft вийшла ще у 2002 році. Це одна з найпопулярніших комп’ютерних стратегій сьогодні.

До речі, саме з її модифікації зробили DOTA!

В оновлену версію увійде також доповнення The Frozen Throne.

Студія Blizzard опублікувала два сюжетних трейлери і одне відео ігрового процесу.

Повідомляється, що стратегія отримала нову графіку, покращений штучний інтелект супротивників і оновлену систему добірки ворогів по мережі.

Гра вийде у 2019 році.

Читайте: Варта очікування – критики про Red Dead Redemption 2

Нагадаємо, Факти ICTV раніше давали найкращі відеоігри листопада.

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