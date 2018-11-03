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Diablo Immortal: Blizzard анонсувала нову частину популярної серії

Під час BlizzCon 2018 компанія Blizzard анонсувала нову відеогру у всесвіті Diablo – Diablo Immortal.

Diablo Immortal

Diablo Immortal була анонсована під час BlizzCon 2018. Однак фанати не особливо зраділи, оскільки відеогра вийде на мобільні пристрої.

Чутки про вихід нової частини з серії Diablo ходили вже давно, проте ніхто не очікував побачити продовження на мобільних платформах.

Дія нової відеогри відбуватиметься між 2 і 3 частиною серії. Для гри будуть доступні некромант, мисливець на демонів, варвар, чарівник, хрестоносець і монах.

Що примітно, всі класи взяті з Diablo 3, однак чаклун в новій відеогрі не буде присутній.

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Багатьох користувачів відверто розлютив такий крок компанії й зараз у трейлера ігрового процесу співвідношення лайків і дізлайків становить 4 тис. до 106 тис.

Diablo Immortal буде доступний для мобільних пристроїв під управлінням операційних систем Android та iOS.

До слова, студія Blizzard опублікувала трейлери до оновленої версії відеоігри Warcraft 3: Reforged.

Фото: Blizzard

Відео: Diablo

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