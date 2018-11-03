Сьогодні сприятливий час для занять творчістю, наприклад живопис чи спів.
Гороскоп на 3 листопада публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Добрі справи, вчинені сьогодні, будуть гідно оцінені. Особливо добре приділити увагу і допомогу літнім людям.
Активні соціальні контакти сьогодні небажані. Будь-які спірні і конфліктні ситуації бажано врегулювати мирним шляхом.
Читайте: Як досягти успіху – секрети для кожного знака зодіаку
Якщо захочеться додати романтики у стосунки, то краще обговорити всі деталі заздалегідь і все спланувати, інакше може виникнути нерозуміння.
Важливо знайти сьогодні час для відпочинку, усамітнення.
Нагадаємо, ми також публікували ексклюзивний гороскоп на листопад 2018 для представників усіх знаків зодіаку.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+