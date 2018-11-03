Всесвітній день чоловіків святкують щороку в першу суботу листопада. У 2018 році свято припадає на 3 листопада. Факти ICTV знають, що подарувати чоловікам.

Всесвітній день чоловіків – чудова нагода нагадати коханому, другові чи батькові про свою любов, а також приділити їм всю свою увагу та тепло.

Якщо ви досі не вигадали, чим здивувати чоловіків у цей день, маємо кілька ідей символічних подарунків.

Набір нижньої білизни

Подарунок досить особистий, але водночас потрібний. Виберіть гарну білизну відомого бренду та спостерігайте за непідробною радістю на обличчі родича чи коханого.

Набір для чищення взуття

Такий подарунок підготує сучасного чоловіка до будь-яких життєвих ситуацій та дозволить йому завжди виглядати “з голочки”.

Дерев’яний пазл

Ідеальний подарунок для чоловіків, які люблять майструвати та збирати щось своїми руками. До того ж, такий пазл сподобається чоловікові будь-якого віку та професії.

Термочашка

З таким подарунком чоловік буде згадувати про вас по дорозі на роботу, в поході чи на прогулянці. Дуже потрібний і практичний подарунок, обравши який ви точно не помилитеся.

Подарунковий сертифікат

Найкращий подарунок – емоція! Подаруйте сертифікат на враження – нехай чоловік покатається на вейкборді, стрибне з парашутом або проведе час на екстремальному водінні.

Книга

Думаєте, занадто старомодно? Та ні, правильно підібрана книга ніколи не буде зайвою. Це чудова ознака тонкого смаку та бажання подарувати чоловікові цінні знання.

Косметика для бороди

Борода та вуса надають образу чоловіка брутальності, мужності та рішучості. Саме тому до догляду за ними вони підходять з особливим трепетом. У наборі є масло для росту та бальзам для бороди, віск і гребінець.

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Настільні ігри

Гарна настільна гра скрасить ваші вечори та стане приводом частіше бачитися з друзями. Вибір різноманітний – Монополія, Манчкін, UNO, Колонізатори.

Шкіряний ремінь

Стильний шкіряний ремінь ручної роботи дозволить чоловікові відчути себе справжнім ковбоєм, а також надихне на сміливі вчинки.

Релакс

Жоден чоловік не відмовиться від сеансу розслабляючого масажу, особливо якщо його буде робити улюблена жінка. А в комплексі з романтичною вечерею – безпрограшний варіант.

Раніше Факти ICTV писали, що найпривабливіші чоловіки народжуються під знаком зодіаку лев, водолій і близнюки.

Фото: Starsstudio | Dreamstime.com, unsplash, Garsya | Dreamstime.com,

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