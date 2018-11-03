PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Всесвітній день чоловіків: СМС-привітання у віршах і картинках/

Всесвітній день чоловіків: СМС-привітання у віршах і картинках

Всесвітній день чоловіків припадає на першу суботу листопада. Факти ICTV підготували привітання у віршах і картинках.

* * *

Коня й корову зможу зупинить,

Вода і полум’я – для страху не причина,

І мідная труба на сонці заблищить,

Якщо ти поруч, любий мій мужчина!

* * *

Гарне свято в листопаді –

Привітати ми вас раді!

Знаємо без зайвих слів:

Справжній День Чоловіків!

* * *

Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!

Великі надії на вас покладаємо.

Будьте здорові, кохані, багаті,

Доброї роботи, гідної зарплати!

***

Тебе, мій милий зайчик, сердечно вітаю!

Люблю до потьмарення, цілую, обіймаю!

image image image image image image image image image
Всесвітній день чоловіків: СМС-привітання у віршах і картинках / 9 фотографий

Читайте: Чоловік місяць без сексу – небезпечні наслідки

До речі, раніше Факти ICTV дізналися про топ-10 подарунків на Всесвітній день чоловіків.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка