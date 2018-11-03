Всесвітній день чоловіків припадає на першу суботу листопада. Факти ICTV підготували привітання у віршах і картинках.
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Коня й корову зможу зупинить,
Вода і полум’я – для страху не причина,
І мідная труба на сонці заблищить,
Якщо ти поруч, любий мій мужчина!
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Гарне свято в листопаді –
Привітати ми вас раді!
Знаємо без зайвих слів:
Справжній День Чоловіків!
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Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!
Великі надії на вас покладаємо.
Будьте здорові, кохані, багаті,
Доброї роботи, гідної зарплати!
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Тебе, мій милий зайчик, сердечно вітаю!
Люблю до потьмарення, цілую, обіймаю!
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