Всесвітній день чоловіків припадає на першу суботу листопада. Факти ICTV підготували привітання у віршах і картинках.

* * *

Коня й корову зможу зупинить,

Вода і полум’я – для страху не причина,

І мідная труба на сонці заблищить,

Якщо ти поруч, любий мій мужчина!

* * *

Гарне свято в листопаді –

Привітати ми вас раді!

Знаємо без зайвих слів:

Справжній День Чоловіків!

* * *

Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!

Великі надії на вас покладаємо.

Будьте здорові, кохані, багаті,

Доброї роботи, гідної зарплати!

***

Тебе, мій милий зайчик, сердечно вітаю!

Люблю до потьмарення, цілую, обіймаю!

















Всесвітній день чоловіків: СМС-привітання у віршах і картинках / 9 фотографий

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