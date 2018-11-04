4 листопада залізничники відзначають своє професійне свято. Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання та привітання у прозі.
День залізничника 2018 відзначають 4 листопада.
Ми підготували найкращі СМС-привітання у віршах і прозі з професійним святом.
СМС-привітання
З днем залізничника вітаю,
Праці гарної вам бажаю.
Щоб перон завжди був світлим,
Пасажир же щоб привітним.
Зарплатні бажаю вище,
З рідними бувати більше.
Гарної завжди дороги,
А в житті вам перемоги.
***
Хай несе вам колія
Щастя, радості й тепла.
А робота хай дарує
Вдачу, що життям керує.
Хай дороги ведуть у краї,
Що не мають у собі біди.
Хай здійсняються ваші бажання,
Прийміть щирі привітання.
***
Хай тільки щасливі дороги
В роботі зустрічаються вам.
І тішать домашні пороги,
Хай завжди чекають вас там.
Щоб пасажири були чемні,
Не було у вас проблем,
І в діях своїх були певні,
Щоб серце палало вогнем.
***
Хай дороги будуть рівні,
Потяг в далечінь несе.
Хай очі ваші чарівні
Зустрічають усіх, кого транспорт везе.
Хай удача завжди знаходить,
Інтуіція вас не підводить.
Хай кохана половинка жде вдома,
Й ніколи не підкрадається втома.
***
Хай дороги завжди ведуть
До хорошої, доброї долі.
Хай в житті чемні люди будуть,
А ваш потяг хай їде поволі.
Хай завжди усмішка ясна
Пасажирів своїх зустрічає.
В серці всюди співає весна,
А натхнення у небі літає.
Привітання у прозі
Сердечно вітаю з професійним святом — Днем залізничника!
Хай Ваша надважлива робота приносить Вам моральне і матеріальне задоволення, хай
все в ній ладиться і йде на користь нашій великій державі. Добра Вам, здоров’я,
сімейного благополуччя та щастя.
***
Вітаю вас з днем залізничника! Нехай всі поїзди, які йдуть у вашому напрямку, привозять з собою щастя і виконання заповітних бажань. Нехай ті склади, які відходять від вашої станції, відвозять із собою всі біди й печалі!
***
Вітаю з Днем залізничника і від усього серця бажаю бадьорого стуку серця і коліс, щасливої дороги і доброї дороги, веселих маршрутів в діяльності і в житті, світлих надій душі і чудесних пейзажів природи.
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Зі святом, мій дорогий друже! Я неймовірно пишаюся тим, що знайомий з тобою, а ще більше від того, що мій найкращий друг “власник” такої відповідальної професії, як Залізничник!
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До речі, Факти ICTV підготували для вас шість найнезвичайніших залізничних маршрутів у світі.
Фото: Укрзалізниця