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День залізничника 2018: СМС-привітання і привітання у прозі

4 листопада залізничники відзначають своє професійне свято. Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання та привітання у прозі.

День залізничника 2018 відзначають 4 листопада.

Ми підготували найкращі СМС-привітання у віршах і прозі з професійним святом.

СМС-привітання

З днем залізничника вітаю,
Праці гарної вам бажаю.
Щоб перон завжди був світлим,
Пасажир же щоб привітним.

Зарплатні бажаю вище,
З рідними бувати більше.
Гарної завжди дороги,
А в житті вам перемоги.

***

Хай несе вам колія
Щастя, радості й тепла.
А робота хай дарує
Вдачу, що життям керує.

Хай дороги ведуть у краї,
Що не мають у собі біди.
Хай здійсняються ваші бажання,
Прийміть щирі привітання.

***

Хай тільки щасливі дороги
В роботі зустрічаються вам.
І тішать домашні пороги,
Хай завжди чекають вас там.

Щоб пасажири були чемні,
Не було у вас проблем,
І в діях своїх були певні,
Щоб серце палало вогнем.

***

Хай дороги будуть рівні,
Потяг в далечінь несе.
Хай очі ваші чарівні
Зустрічають усіх, кого транспорт везе.

Хай удача завжди знаходить,
Інтуіція вас не підводить.
Хай кохана половинка жде вдома,
Й ніколи не підкрадається втома.

***

Хай дороги завжди ведуть
До хорошої, доброї долі.
Хай в житті чемні люди будуть,
А ваш потяг хай їде поволі.

Хай завжди усмішка ясна
Пасажирів своїх зустрічає.
В серці всюди співає весна,
А натхнення у небі літає.

Привітання у прозі

Сердечно вітаю з професійним святом — Днем залізничника!
Хай Ваша надважлива робота приносить Вам моральне і матеріальне задоволення, хай
все в ній ладиться і йде на користь нашій великій державі. Добра Вам, здоров’я,
сімейного благополуччя та щастя.

***

Вітаю вас з днем залізничника! Нехай всі поїзди, які йдуть у вашому напрямку, привозять з собою щастя і виконання заповітних бажань. Нехай ті склади, які відходять від вашої станції, відвозять із собою всі біди й печалі!

***

Вітаю з Днем залізничника і від усього серця бажаю бадьорого стуку серця і коліс, щасливої дороги і доброї дороги, веселих маршрутів в діяльності і в житті, світлих надій душі і чудесних пейзажів природи.

***

Зі святом, мій дорогий друже! Я неймовірно пишаюся тим, що знайомий з тобою, а ще більше від того, що мій найкращий друг “власник” такої відповідальної професії, як Залізничник!

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До речі, Факти ICTV підготували для вас шість найнезвичайніших залізничних маршрутів у світі.

ФотоУкрзалізниця

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