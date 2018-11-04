Сьогодні в Україні відзначають День залізничника. Факти ICTV підготували для вас шість найнезвичайніших залізничних маршрутів у світі.

Потяг на злітно-посадковій смузі

Регіональний аеропорт Гісборн розташований на західній околиці Гісборна у Новій Зеландії.

Це один з небагатьох аеропортів світу, у якому можна побачити залізничну лінію, що перетинає злітно-посадкову смугу.

Потяг на вершині дамби

Hindenburgdamm – 11-кілометрова дамба між островом Зюльт і материковою частиною Німеччини.

Вона була відкрита у 1927 році виключно для залізничного сполучення. Сьогодні там щодня проходить понад 100 поїздів.

Потяг через житловий будинок

У Китаї поїзди проходять прямо через 19-поверховий житловий будинок.

Рішення провести залізницю прямо по поверхах житлового будинку було прийнято місцевою владою через занадто щільну забудову у Чунціні. Чиновники визнають, що місто перенаселено.

Цинхай – Лхаса

Дорога, яка веде до столиці Тибетського автономного району – Лхасу, в середньому розташована на висоті 4 км над рівнем моря.

На одній з дільниць дорога піднімається на висоту 5072 метри. Протяжність: 1956 км.

Потяг у хмари

Це туристична залізниця у провінції Сальта, Аргентина. Вона знаходиться на висоті 4220 метрів над рівнем моря.

Залізнична лінія проходить через 29 мостів, 21 тунель, 13 віадуків, 2 спіралі і 2 зигзаги.

Тунель кохання

Знаходиться цей незвичайний залізничний маршрут біля селища Клевань, у Рівненській області України.

Трикілометровий відрізок залізниці веде до фабрики з виробництва деревоволокнистих плит. Поїзд ходить три рази на день і поставляє деревину на виробництво.

Цю прекрасну алею утворюють переплетені гілки навколишніх дерев і кущів. Зелений коридор привертає увагу закоханих пар, а також численних фотографів.

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До слова, транспортне міністерство Нижньої Саксонії планує в найближчому майбутньому повністю замінити дизельні регіональні поїзди водневими.

Фото: Недвижимость onliner.by; Styler