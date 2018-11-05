iPhone, який підтримує технологію 5G, можуть випустити у 2020 році.
Компанія Apple може випустити iPhone з підтримкою технології 5G десь у 2020 році і використовувати в них модем Intel 8161, повідомляє Engadget.
За інформацією видання, в Apple не можуть вирішити проблему з розсіюванням тепла, через яку спостерігається перегрів, що призводить до швидкої розрядки акумулятора.
Якщо ж компанія Intel не вирішить проблему з модемами, то нові iPhone можуть оснастити 5G модифікаціями від MediaTek.
Перші смартфони з підтримкою 5G можуть представити у лютому 2019 року.
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До слова, в компанії Apple пояснили, що ж означають букви в назвах моделей iPhone.
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