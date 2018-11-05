Сьогодні варто звернути увагу на взаємини з оточуючими – є шанс налагодити більш глибокий і душевний контакт.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

День підходить для всього, що пов’язано з відносинами, дружбою, чуттєвою і естетичною насолодою.

Сьогодні можна зайнятися малюванням, ліпленням або іншою діяльністю, пов’язаною з мистецтвом, прикрасами і декоруванням.

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Також сприятлива освітня діяльність, особливо пов’язана з вивченням мистецтв.

Сприятливо: початок подорожей, стрижка, надягання нового одягу.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували гороскоп на листопад 2018 для представників всіх знаків зодіаку.