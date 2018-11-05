Мобільний телефон знає про вас все. Які дані збирають про користувачів Facebook, Google та мобільні додатки, чи прослуховують оператори ваші дзвінки та поради, як захистити свою інформацію?

Нещодавно стало відомо, що інформацію про 257 тисяч користувачів Facebook виклали у вільний доступ. Хоча хакери стверджують, що мають дані 120 млн осіб.

Facebook знає все про своїх користувачів. Соціальна мережа збирає 98 видів інформації – від геолокації, до рівня освіти, доходу, кількості кредитних карт та переваг у одязі. Такі дані опублікувало видання Washington Post у 2016 році.

Основне джерело інформації – мобільний телефон. Як мінімум тому, що ви завжди носите його з собою і користуєтесь для виходу в інтернет.

Українці в середньому проводять 4 години в день у своєму телефоні. Про це свідчать дослідження Mastercard.

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Смартфон став своєрідним пристроєм спостереження ХХІ сторіччя, а користувачі свідомо дозволяють відстежувати кожен свій крок.

Як і навіщо пристрої збирають персональні дані та чи можна їх захистити, розповів Артем Верещака Senior Software Engineer у компанії Taxify.

Навіщо інтернету ваші дані?

Вам приходили повідомлення про знижки в магазині, як тільки ви зайшли в торговий центр? Або вспливала реклама закладу, коли ви знаходились поруч? Це не збіг обставин. Просто телефон передає дані про ваші переміщення, а тому реклама приходить у відповідний момент.

– За допомогою цієї інформації (персональних даних, – Ред.) можна зробити рекламу більш ефективною, можна передбачити, що вам знадобиться в майбутньому, можна аналізувати поведінку користувачів і покращувати сервіс.

З одного боку, ми не можемо відчувати себе захищеними, а з іншого – такі речі спрощують нам життя.

– Геолокація, історія серфінгу в інтернеті, історія покупок, історія переглядів фільмів і все це накладено на час. Зібравши навіть малу частину відкритої інформації про людину, можна досить детально відстежити історію її переміщень, скільки вона витрачає часу на обід, де це робить і що замовляє.

Безкоштовні додатки заробляють на вас

Чому додатки, якими ми користуємось, безкоштовні? Очевидно, що більшість заробляють на рекламі. Однак, існують безкоштовні додатки без реклами. І користуються вони, як правило, більшою популярністю.

Використовуючи такі додатки слід насторожитись – скоріш за все вони збирають ваші особисті дані:

– Всі ці “безкоштовні” сервіси, такі як VPN-сервіс, Facebook, Vk, Google Mail, Google Calendar, Google Photos не є безкоштовними. Хто розробляв би такі сервіси за величезні суми грошей, підтримував їх, оплачував сервера, електрику просто так? Ви платите велику ціну – особисті дані.

Встановлюючи додатки на телефон, часто людина навіть не читає умови користування. Так вона надає доступ до своєї інформації. І велику долю інформації збирають як раз VPN сервісі, які набули популярності після блокування в Україні низки російських сайтів.

– Що є VPN-сервіс? Грубо кажучи, це проксі, тобто прошарок, між вами і тим, куди ви хочете потрапити. Припустимо, ви хочете отримувати доступ до Vk, але він заблокований в Україні. Тому з VPN-сервісом ваш запит йде спочатку кудись в Нідерланди, там він запитує дані від серверів Vk, потім відповідає вам.

В принципі виглядає доволі безпечно. Враховуючи, що програма дозволяє вам користуватись улюбленою соціальною мережею. Тим паче безкоштовно. Але і тут є свої підводні камені:

– Будь-який безкоштовний VPN-сервіоv не буде працювати на доброму слові. Вони зберігають всі ваші запити, знають куди і навіщо ви заходите (адже ви зареєструвались і вказали свої дані). Хороший VPN-сервіс буде платним. Так можна сподіватися, що ваші дані швидко зникають з їх серверів.

Надалі подібні програми продають ваші персональні дані рекламним майданчикам за колосальні суми.

Нещодавно з’явився чудовий додаток GetContact, який дозволяє дізнатись, як ви підписані у своїх друзів. Начебто нічого особливого, лише чергова розвага.

Але компанія-розробник непогано заробила, збираючи з вашого дозволу інформацію про ваші контакти, а потім продаючи бази даних мобільних номерів третім особам. Саме в такий спосіб сервіси таксі, якими ви ніколи не користувались, присилають вам смс про знижки.

Facebook впливає на ваш вибір

Чим більше часу ви проводите у Facebook, тим більше інформації він на вас збирає. Ці дані він продає своїм рекламодавцям. Тому ви можете бачити одну рекламу, а ваш знайомий – іншу.

– Facebook знає про вас дуже багато. Навіть те, на скільки ви затримались у стрічці, щоб щось прочитати, не кажучи вже про перехід за посиланням, лайки, спілкування, геолокацію та ін.

На початку 2018 року у світовій спільноті вибухнув скандал з Facebook. Мова йшла про найбільший витік даних за всю історію компанії – інформація про 50 млн користувачів. Ці дані потрапили в аналітичну компанію, яка використала їх для політичної пропаганди під час виборів президента США.

– Зараз ви можете подивитись, що у Facebook на вас є (а там дуже багато, я запевняю). В налаштуваннях досить глибоко і дрібним текстом заховане посилання, де можна вивантажити архів з даними, які Facebook зберігає про вас.

Збираючи і обробляючи інформацію про вас, Facebook допомагає вам читати відповідні новини, вибирати лідера країни, формувати цінності та переконання і навіть витрачати ваші гроші. На жаль, не зажди ефективно:

– Аналіз даних і психологія здатна змусити людей робити багато чого. Таким чином вам продають непотрібні товари, змушують щороку міняти смартфон на новий і більш “прогресивний”.

Google знає про вас все

Google певне збирає найбільші масиви інформації про своїх користувачів. А користуються його послугами всі:

– Google володіє багатьма зручними сервісами і власною ОС – Android. Вони збирають великі і комплексні масиви даних – ви ж використовуєте Chrome, Calendar, GMail, Google Фото, Google Keep, Google Pay та ін. У їх розпорядженні ваші плани, покупки, історія спілкування, історія браузера, історія пересувань (дуже точна).

Однак, все це Google робить з вашого дозволу. Ці сервіси і послуги в якомусь сенсі покращують життя:

Google Фото відсортує ваші знімки в альбоми по датах, локаціях або навіть людях на фото.

відсортує ваші знімки в альбоми по датах, локаціях або навіть людях на фото. Youtube (він також належить Google) порекомендує цікаві відео.

(він також належить Google) порекомендує цікаві відео. GMail автоматично створить нагадування про візит до дантиста.

автоматично створить нагадування про візит до дантиста. Google Maps може в якийсь момент сказати вам, що поруч є непогані закладу з тайської їжею, тому що він знає, що вам подобаються такі.

може в якийсь момент сказати вам, що поруч є непогані закладу з тайської їжею, тому що він знає, що вам подобаються такі. Google Pay не змусить ще раз вводити дані платіжної карти, адже він запам’ятав їх в минулий раз.

Таким чином в інтернеті не залишається місця для конфіденційності:

– Google аналізує кожен лист. Інакше, як він вам підказує, що можна відповісти або пропонує винести подію в календар і створити нагадування?

Для того, щоб переконатись у тому, що за вами слідкують, просто перейдіть в Google Timeline (вбийте в пошук і перейдіть за першим) і знайдете досить точну історію ваших переміщень.

Мобільні оператори

Чи можна розраховувати на конфіденційність з мобільними операторами? Один з найбільших операторів мобільного зв’язку в Україні Київстар запевняє, що так.

Інформація про те, що оператори можуть записувати або прослуховувати розмови абонентів – міф, – стверджують у прес-службі.

Якщо для розробки нових продуктів компанія потребує аналітичної інформації щодо переміщення абонентів, функції з відбору таких даних здійснюють інтелектуальні автоматичні IT-системи, дотримуючись принципів конфіденційності та анонімності процесів моніторингу.

Як захиститись?

Для того, аби не дозволяти сучасним технологіям збирати про вас всі дані, слід бути обережнішим, користуючись телефоном.

Зокрема експерт рекомендує:

Ніколи не користуватися безкоштовними і неперевіреними сервісами.

Уважно вивчати сервіси, якими ви користуєтеся. Можна знайти інформацію про програму/сервіс на Reddit. Там часто обговорюють проблеми безпеки і “карму” компанії. Або ж можна переглянути новини пов’язані з ними.

Там часто обговорюють проблеми безпеки і “карму” компанії. Або ж можна переглянути новини пов’язані з ними. Можна використовувати пошукові системи, що не зберігають дані про вас, наприклад duckduckgo.

У всіх нових месенджерах використовується end-to-end шифрування. В такому випадку тільки ви і адресат побачите повідомлення. В багатьох програмах воно за замовчуванням вимкнене та вимагає створення окремого чату. Наприклад секретний чат в Telegram.

Якщо ви хочете якомога менше інформації про себе віддавати, слід замінити Google Chrome на Mozilla Firefox , і не логінитись в Google-сервісах.

, і не логінитись в Google-сервісах. Уважно читайте до чого хоче отримати доступ черговий додаток, і думайте, навіщо воно йому. Деякі додатки можуть спробувати переконати вас, що це необхідно. Messenger Facebook попросить доступ до контактів, що б знайти ваших знайомих, яких ви ще не додали в друзі.

І пам’ятайтє:

– Компанії, які володіють мессенджерами, володіють вашою історією листування. Те, що ви видаляєте – ніколи не видаляється з серверів.

Фото: dreamstime

Лілія Ященко