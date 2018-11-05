Листопад стане багатим на метеоритні дощі – це явище жителі Землі спостерігатимуть двічі за місяць.

Метеоритний дощ Тауріди земляни побачать першим: у південній частині – 9-10 листопада. До жителів північної кулі явище дійде 10-11 листопада.

Протягом більше половини місяця можна буде спостерігати незначний потік метеоритів – близько 5-ти на годину. Спостерігати за явищем можна буде без спецзасобів, повідомляє The Guardian.

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Через тиждень, у ніч з 17 на 18 листопада, жителі Землі зможуть насолодитися проявами метеоритного дощу Леоніди, пише видання The Hutchinson Post.

Нагадаємо, у жовтні людство спостерігало періодичний метеорний потік Драконіди.