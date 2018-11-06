Гороскоп на сьогодні, 6 листопада, прогнозує, що день не підходить для сприятливого і творчої діяльності.
Гороскоп на сьогодні, 6 листопада, публікує Telegram-канал Astro.Expert.
У цей день потрібно сконцентруватися на тому, щоб очистити своє тіло, розум і навколишній простір.
Приберіть, позбудьтеся від зайвих речей, зробіть поточну роботою, яка не вимагає прийняття важливих рішень.
Використовуйте енергію дня, щоб зруйнувати непотрібне як на фізичному, так і на ментальному рівні.
Але намагайтеся уникати надмірно активної, різкої і небезпечної діяльності – заплануйте на сьогодні розмірену і не виснажливу працю.
Намагайтеся виділити час для відпочинку, а також для духовних практик. Сприятливо виключити поїздки і подорожі.
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