Новий рік 2019 стане роком Жовтої (Земляної) Свині. І вбрання, в якому ви збираєтеся зустрічати свято, повинно відповідати такому, якому віддає перевагу новий покровитель року.

Факти ICTV зібрали для вас головні поради щодо вбрання на Новий рік, які допоможуть вам задобрити символ 2019 року.

Кольори 2019 року

Оскільки символом 2019 року є Жовта Свиня, то жовтий колір прекрасно підійде в якості основи для вбрання. Також підійдуть ягідні відтінки, коричневий і зелений кольори.

Можна не боятися використовувати для свого вбрання й ніжні сірі відтінки. Білий колір також порадує земляну свиню, а ще добре підійде золотий відтінок.

Для зустрічі Нового року підійдуть і костюми, і сукні, але потрібно не забувати, що господиня 2019 року – відомий марнотрат. А тому й вбрання повинно бути розкішним, але при цьому відповідати дрес-коду заходу.









Новий рік 2019: в якому кольорі потрібно зустрічати рік свині / 5 фотографий

Чим доповнити образ

Для доповнення образу достатньо використовувати аксесуари, які подобаються символу Нового року.

Якщо свято розкішне, то варто обрати золоті прикраси. На звичайній вечірці можна використовувати браслети або дерев’яні намиста.

При бажанні можна також відмовитися від прикрас та обійтися стрічкою або бантом для зачіски, купити рукавички або пояс кольорів Земляної Свині.





Новий рік 2019: в якому кольорі потрібно зустрічати рік свині / 3 фотографии

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До слова, цього року головну ялинку країни повинні відкрити на Софійській площі 19 грудня.

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