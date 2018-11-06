Таїланд скасовує візовий збір для України для того, щоб збільшити турпотік до країни.

Після прибуття до Таїланду тепер українцям не потрібно буде платити візовий збір. Така ініціатива працюватиме від 1 грудня до 31 січня 2019 року.

Відмовитися збирати з іноземців 2 тис. батів ($60) вирішили для приваблення гостей, пояснили в уряді туристичної країни, повідомляє Bangkok post. У Таїланді відзначають падіння кількості виданих віз туристам від січня 2016 року. Скасування візового збору, на думку влади країни, привабить на відпочинок на 30% більше туристів.

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Окрім України приїхати до Таїланду і не платити збір зможуть громадяни ще 20 країн.

Нагадаємо, Україна і Грузія домовилися про пропускний режим за ID-картками.

Фото: Olavs Silis, Dreamstime