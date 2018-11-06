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Таїланд скасовує візовий збір для України

Таїланд скасовує візовий збір для України для того, щоб збільшити турпотік до країни. 

Після прибуття до Таїланду тепер українцям не потрібно буде платити візовий збір. Така ініціатива працюватиме від 1 грудня до 31 січня 2019 року.

Відмовитися збирати з іноземців 2 тис. батів ($60) вирішили для приваблення гостей, пояснили в уряді туристичної країни, повідомляє Bangkok post. У Таїланді відзначають падіння кількості виданих віз туристам від січня 2016 року. Скасування  візового збору, на думку влади країни, привабить на відпочинок  на 30% більше туристів.

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Окрім України приїхати до Таїланду і не платити збір зможуть громадяни ще 20 країн.

Нагадаємо, Україна і Грузія домовилися про пропускний режим за ID-картками.

Фото: Olavs Silis, Dreamstime

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