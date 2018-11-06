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Xiaomi випустила бездротові навушники AirDots

Компанія Xiaomi випустила бездротові навушники, які називаються AirDots.

Навушники AirDots

Компанія Xiaomi, яка відома своїми дешевими смартфонами, випустила бездротові навушники AirDots, які коштують вп’ятеро дешевше за AirPods від Apple, повідомляє Engadget.

Гаджет від Xiaomi коштує приблизно $25.

На одному заряді навушники можуть програвати музику близько 4 годин, а за допомогою спеціального кейса їхнє “життя” можна збільшити до 12 годин.

У AirDots є сенсорна панель, яка дозволяє відповідати на дзвінки, перемикати композиції або ставити музику на паузу.

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Для роботи пристрій використовує Bluetooth 5.0. Крім того, один навушник можна використовувати як гарнітуру.

До слова, компанія OnePlus у Нью-Йорку офіційно представила флагманський смартфон 6T.

Фото: Xiaomi

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