Важливі справи сьогодні повинні бути відкладені у шухляду. Туди ж відправляться і починання.

Гороскоп на сьогодні, 7 листопада, публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Сьогодні варто хоча б трохи побути на самоті, виділити час на медитацію або спокійні роздуми. Постарайтеся провести ритуали шанування предків, зайнятися благодійністю або духовними практиками. В їжі сьогодні станьте легкими вегетаріанцями.

Чистота в домі сьогодні дуже вітається (можна зайнятися прибиранням з ранку). Також можна прикрасити будинок свіжими квітами і запалити свічки.

У цей день не забувайте про щедрість, даруванні подарунків, частування близьких солодощами.

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Сприятливо: надягання нового одягу.

Несприятливо: підстригання нігтів, волосся, початок подорожей.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували гороскоп на листопад 2018 для представників всіх знаків зодіаку.