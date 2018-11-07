Важливі справи сьогодні повинні бути відкладені у шухляду. Туди ж відправляться і починання.
Гороскоп на сьогодні, 7 листопада, публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Сьогодні варто хоча б трохи побути на самоті, виділити час на медитацію або спокійні роздуми. Постарайтеся провести ритуали шанування предків, зайнятися благодійністю або духовними практиками. В їжі сьогодні станьте легкими вегетаріанцями.
Чистота в домі сьогодні дуже вітається (можна зайнятися прибиранням з ранку). Також можна прикрасити будинок свіжими квітами і запалити свічки.
У цей день не забувайте про щедрість, даруванні подарунків, частування близьких солодощами.
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Сприятливо: надягання нового одягу.
Несприятливо: підстригання нігтів, волосся, початок подорожей.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували гороскоп на листопад 2018 для представників всіх знаків зодіаку.