8 листопада в кінотеатрах України стартує показ фільму, знятого за книгою знаменитого українського письменника Сергія Жадана – Дике поле. Факти ICTV вже ознайомилися з роботою і готові ділитися враженнями.

Головний герой Герман змушений залишити роботу та своє спокійне життя і терміново поїхати на батьківщину, в селище Старобільськ, що на сході України. Його старший брат зник і тепер завдання Германа – врятувати сімейний бізнес, стару заправку, на яку зазіхає місцева мафія. Перед героєм постає вибір: кинути все і продати справу брата або зіткнутись лицем до лиця з усіма небезпеками, зберігши бізнес.

Дорога додому – дорога в один кінець.

Фільм є екранізацією роману Ворошиловград Сергія Жадана. Сам письменник брав участь у знімальному процесі, як актор в тому числі. Сергій зізнався, що важко було прощатися з деякими епізодами з книги, щоб влізти в хронометраж фільму. Також він заявив, що не брав участі у підборі акторів, так як вважає втручання автора в роботу режисера – проявом непрофесіоналізму.

Зйомки

Режисер фільму Ярослав Лодигін йшов до цієї прем’єри 7 років. Йому вдалося з точністю передати місцевий колорит і наповнити фільм несподіваними поворотами. Персонажі були розкриті грамотно, головні герої втілені проникливо.

Потрібно віддати належне операторам. Постановка планів і палітра кольорів в цьому фільмі на висоті. Від кадрів українських полів, степів та річок просто перехоплює подих.

Крім того, на славу постаралися і декоратори. Заправка, на котрій проходить більша частина зйомок, просто пронизана духом 90-х, а такі деталі як літрова банка з водою замість попільнички, старі совкові меблі, яблучні огризки на тумбочці біля ліжка роблять фільм максимально реалістичним.

На стрічку пішло більше 30 мільйонів гривень. Монтаж зайняв цілий рік. Режисер не береться прогнозувати касові збори, так як українське кіно, як таке, знаходиться в стадії розвитку, і в цілому картина Дике поле складна, вона не для всіх.

Мінусом можна назвати роботу гримерів. Шрами і побої виглядали не дуже переконливо.

Акторський склад

Головну роль виконав Олег Москаленко. Йому вдалося втілити того самого Германа з книги Жадана. Людини, на плечі якого звалили важку ношу і якого буквально змусили змінити своє життя.

Ми всі хотіли стати пілотами, але більшість з нас стали лузерами.

Не дивлячись на те, що Олег початківець, йому вдалося триматися на рівні з досвідченими колегами по цеху: Володимиром Ямненко, Олексієм Горбуновим, Георгієм Поволоцьким.

Жіночі ролі зіграли Руслана Хазіпова і Євгенія Муц. Вони переконливо вжилися в роль провінційних дам – ​​сильних і самостійних, але в той же момент, не позбавлених романтичності і шарму.

Спірне питання

Герої фільму розмовляють суржиком, приправленим добротною, соковитою лайкою. Це викликало у публіки двояке відчуття. Режисер з цього приводу відповів твердо:

Мені подобається, як звучить мат на великому екрані, особливо, якщо на цьому екрані класика української сучасної літератури Сергія Жадана.

Його також підтримав представник Державного агентства України з питань кіно Філіп Іллєнко. Коли у нього запитали: Чи не вважаєте ви цей фільм пропагандою матів? Той спокійно відповів: Все наше життя – це пропаганда матів.

Загальне враження

Цю картину можна назвати реалістичною. Прості герої, зрозумілі почуття, весь цей антураж, рекет, мафія зі своєю системою авторитетів, примітивні, але до сих пір живі пацанськи, дворові принципи. Все це дуже нам знайоме з 90-х. Не сказати, що часи були солодкими, але то є наша історія. Режисер грамотно зіграв на цьому, пробуджуючи у глядача приємне відчуття ностальгії.

Великим плюсом виступає гумор в цій картині. Притаманні Жадану іронію і сарказм було передано досить вдало, зал не раз заливався сміхом.

Дуже вразливим особам краще обрати для себе інший фільм, так як тут присутня ненормативна лексика, жорстоке поводження з тваринами, сцени бійок та оголені тіла.

В цілому фільм актуальний для кожного українця. Він про те, як потрібно берегти і захищати своє, не дивлячись ні на які труднощі чи спокуси.

P.S. На конференції Сергій Жадан обмовився, що планує екранізувати свій роман Інтернат.

Сюжет: 9/10

Режисура: 10/10

Гра акторів: 9/10

Атмосфера: 10/10

Загальна оцінка Фактів ICTV: 9/10