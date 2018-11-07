Символ Нового року 2019 – жовта земляна свиня. У які кольори одягатися, як прикрасити будинок і що не можна робити на Новий рік 2019 – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.
Новий рік 2019 буде оберігати жовта земляна свиня – добра сімейне тварина.
Саме тому варто очікувати, що це буде рік хорошої фінансової стабільності і дітонародження.
У чому зустрічати Новий рік 2019
Зрозуміло, що головний колір наступного року – золотий, однак це не означає, що вам потрібно бігти за золотою сукнею або костюмом, досить лише правильно підібрати прикраси.
Наприклад, рукавички, пояс, стрічка, бант і біжутерія золотого кольору – прекрасно прикрасять ваш образ.
При цьому можна вибрати лук зелених, ягідних, сірих відтінків і, звичайно, благородно білого кольору.
Але не забувайте про природні кольори свинки – рожевий і коричневий.
Свиня відома марнотратка, тому можна не скупитися на вбранні, а обирати те, що багатше.
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Традиції і прикмети на Новий рік 2019
Найкраще мати при собі прикрасу у вигляді порося, який приноситиме удачу в фінансових і особистих справах.
Сильним талісманом року також буде статуетка свині або кабана, яку найкраще поставити на видному місці у вітальні. Вона залучатиме благополуччя.
Пам’ятайте, що на новорічному столі не повинно бути свинини.
Бажано також прибрати з меню і м’ясо курки.
Ідеальне застілля цього року – це страви рослинного походження.
Прикрасити потрібно будинок в яскраві і живі кольори – рожевий, салатовий, коричневий і жовтий.
У приватний будинок добре купити молоде порося. Відмінна прикмета – купити рожеву скарбничку-свиню.
Цей рік буде сповнений різних подій, оскільки свиня закінчує цикл східного гороскопу і збирає все, що не встигли до неї.
Цьогоріч краще не починати нічого нового, проте свинка точно допоможе вам завершити старі справи.
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Фото: Stefan Wieser/Dreamstime.com