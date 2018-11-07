Символ Нового року 2019 – жовта земляна свиня. У які кольори одягатися, як прикрасити будинок і що не можна робити на Новий рік 2019 – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.

Новий рік 2019 буде оберігати жовта земляна свиня – добра сімейне тварина.

Саме тому варто очікувати, що це буде рік хорошої фінансової стабільності і дітонародження.

У чому зустрічати Новий рік 2019

Зрозуміло, що головний колір наступного року – золотий, однак це не означає, що вам потрібно бігти за золотою сукнею або костюмом, досить лише правильно підібрати прикраси.

Наприклад, рукавички, пояс, стрічка, бант і біжутерія золотого кольору – прекрасно прикрасять ваш образ.

При цьому можна вибрати лук зелених, ягідних, сірих відтінків і, звичайно, благородно білого кольору.

Але не забувайте про природні кольори свинки – рожевий і коричневий.

Свиня відома марнотратка, тому можна не скупитися на вбранні, а обирати те, що багатше.

Читайте: Вихідні в Україні на Новий рік 2019 і січень (КАЛЕНДАР)

Традиції і прикмети на Новий рік 2019

Найкраще мати при собі прикрасу у вигляді порося, який приноситиме удачу в фінансових і особистих справах.

Сильним талісманом року також буде статуетка свині або кабана, яку найкраще поставити на видному місці у вітальні. Вона залучатиме благополуччя.

Пам’ятайте, що на новорічному столі не повинно бути свинини.

Бажано також прибрати з меню і м’ясо курки.

Ідеальне застілля цього року – це страви рослинного походження.

Прикрасити потрібно будинок в яскраві і живі кольори – рожевий, салатовий, коричневий і жовтий.

У приватний будинок добре купити молоде порося. Відмінна прикмета – купити рожеву скарбничку-свиню.

Цей рік буде сповнений різних подій, оскільки свиня закінчує цикл східного гороскопу і збирає все, що не встигли до неї.

Цьогоріч краще не починати нічого нового, проте свинка точно допоможе вам завершити старі справи.

Нагадаємо, які вулиці Києва перекриють і де обмежать рух на Новий рік 2019.

Фото: Stefan Wieser/Dreamstime.com