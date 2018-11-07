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У готелях біля Чорного моря стали менше відпочивати

У готелях, які розташовані неподалік від Чорного моря, цього року в середньому зупинялися на 4 дні.

Чорне море

Виконавчий директор керуючої компанії Ribas Hotels Group Андрій Маренчук повідомив, що цього року під час літнього сезону в готелях південних регіонів України відпочивали приблизно по 4 дні, передає Інтерфакс-Україна.

– Термін бронювання у південному регіоні значно скоротився, період раннього бронювання – також. Середня тривалість броні цього сезону – чотири дні, минулого року – сім днів. Це один з головних чинників оцінки туристичного ринку, – сказав Маренчук.

Зменшення показника говорить про те, що у більшості українських курортних готелів низький рівень маркетингового продукту.

За словами директора, деякі українські курорти стали місцями, які обирають в останній момент, якщо не вдалося виїхати за кордон.

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Він додав, що готелі України сильно програють іноземним, через відсутність їх розвиненої інфраструктури.

До слова, у Києві ввели три маршрути для туристів, щоб покращити імідж міста.

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