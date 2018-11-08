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25 найменш популярних країн для туристів

Найменш популярною туристичною країною стала Бангладеш.

бангладеш

Рейтинг найменш популярних туристичних країн очолює Бангладеш. Про це повідомляє Independent.

Дослідження було проведене аналітиками Priceonomics за даними Світового банку.

Так, населення Бангладеш у 2014 році становило 160 млн жителів. Натомість лише 125 тис. туристів відвідали країну.

Список найменш популярних туристичних країн:

  1. Бангладеш
  2. Гвінея
  3. Молдова
  4. Індія
  5. Сьєрра-Леоне
  6. Нігер
  7. Ефіопія
  8. Чад
  9. Мадагаскар
  10. Малі
  11. Буркіна-Фасо
  12. Білорусь
  13. Судан
  14. Кот-д’Івуар
  15. Танзанія
  16. Бенін
  17. Папуа-Нова Гвінея
  18. Ангола
  19. Таджикистан
  20. Венесуела
  21. Непал
  22. Кенія
  23. Бразилія
  24. Уганда
  25. Соломонові Острови

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Основний чинник, який перешкоджає розвитку країни і відлякує туристів, – побоювання щодо безпеки.

Раніше Факти ICTV писали як зекономити на подорожі в Мексику.

Фото: Eduardo Lopez Coronado/Dreamstime.com

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