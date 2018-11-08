Найменш популярною туристичною країною стала Бангладеш.

Рейтинг найменш популярних туристичних країн очолює Бангладеш. Про це повідомляє Independent.

Дослідження було проведене аналітиками Priceonomics за даними Світового банку.

Так, населення Бангладеш у 2014 році становило 160 млн жителів. Натомість лише 125 тис. туристів відвідали країну.

Список найменш популярних туристичних країн:

Бангладеш Гвінея Молдова Індія Сьєрра-Леоне Нігер Ефіопія Чад Мадагаскар Малі Буркіна-Фасо Білорусь Судан Кот-д’Івуар Танзанія Бенін Папуа-Нова Гвінея Ангола Таджикистан Венесуела Непал Кенія Бразилія Уганда Соломонові Острови

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Основний чинник, який перешкоджає розвитку країни і відлякує туристів, – побоювання щодо безпеки.

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Фото: Eduardo Lopez Coronado/Dreamstime.com