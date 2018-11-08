Найменш популярною туристичною країною стала Бангладеш.
Рейтинг найменш популярних туристичних країн очолює Бангладеш. Про це повідомляє Independent.
Дослідження було проведене аналітиками Priceonomics за даними Світового банку.
Так, населення Бангладеш у 2014 році становило 160 млн жителів. Натомість лише 125 тис. туристів відвідали країну.
Список найменш популярних туристичних країн:
- Бангладеш
- Гвінея
- Молдова
- Індія
- Сьєрра-Леоне
- Нігер
- Ефіопія
- Чад
- Мадагаскар
- Малі
- Буркіна-Фасо
- Білорусь
- Судан
- Кот-д’Івуар
- Танзанія
- Бенін
- Папуа-Нова Гвінея
- Ангола
- Таджикистан
- Венесуела
- Непал
- Кенія
- Бразилія
- Уганда
- Соломонові Острови
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Основний чинник, який перешкоджає розвитку країни і відлякує туристів, – побоювання щодо безпеки.
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