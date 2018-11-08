8 листопада православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Димитрія Солунського. У народі його називають Димитрів день. З ним пов’язано чимало традицій і прикмет. Яких – у матеріалі Фактів ICTV.

Димитрій Солунський був римським проконсулом у Фессалоніках, якого вбили у 306 році через християнську віру.

На цю посаду у 305 році його призначив імператор Галерій Максиміан. Довідавшись, що Димитрій християнин, гніву імператора не було меж.

Повертаючись з походу з Причорномор’я, Максиміан вирішив вести армію через Фессалоніки. Коли він увійшов у місто, до нього викликали Димитрія, який сміливо визнав себе християнином.

Димитрія Солунського кинули до в’язниці, а на світанку у підземній темниці святого закололи списами.

Після цього вірний служитель святого Лупп зібрав на рушник кров святого великомученика Димитрія, зняв з його пальця імператорський перстень і також умочив у крові.

Перснем та іншими святинями, освяченими кров’ю святого Димитрія, святий Лупп почав зціляти хвороби.

Тіло святого великомученика Димитрія було викинуто на поживу диким звірам, але християни його таємно поховали.

При імператорі Костянтині над могилою святого Димитрія була споруджена церква.

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Пам’ять святого Димитрія Солунського пов’язували на Русі з військовим подвигом, патріотизмом і захистом Вітчизни. Святий зображується на іконах у вигляді воїна в обладунках, зі списом і мечем у руках.

Традиції і прикмети на Димитрів день

У народі кажуть, що святий Дмитро приносить зиму.

– Святий Димитрій золотим ключем закриває землю-матінку. Буде він у себе ключі тримати, аж поки не прийде святий Юрій по них (6 травня) і землю не відімкне, – свідчить народна приказка.

Саме тому за погодою 8 листопада визначали, коли прийде зима і якою буде весна.

Прийшов Димитрів день – зима влізла на паркан

День на Дмитрія без снігу – зими ще не буде

Зима навіть рання до Дмитра не вступає в силу

На Дмитра тепло – весна буде рання, м’яка

Якщо на Дмитра дощ, то на Введення снігу буде по коліна

Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер – снігу не буде до Нового року

Дмитро на снігу – весна буде пізньою

Відлига на Дмитра – зима буде з мокрим теплом, а весна – рання

А ще з Димитрія починалися вечорниці та пора сватань.

До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра ще хитріше (бо вийде заміж, – Ред.).

До слова, на Новий рік 2019 та Різдво українці відпочиватимуть 6 днів.

Фото: uapc.org.ua