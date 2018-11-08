Після насиченого робочого тижня хочеться відпочити, набратися сил та просто гарно і весело провести час із родиною. Факти ICTV знають, де це можна зробити.

Цього вікенду кияни зможуть відвідати довгоочікуваний концерт улюбленого Стінга, який виконає свої найкращі хіти.

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Також сходити на концерти народного артиста України Володимира Гришка або білоруської співачки PALINA

Факти ICTV підготували список найкращих івентів Києва вихідних.

Володимир Гришко Ти моя мелодія

Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка

9 листопада, 19.00

Вартість квитків: 750-1490 грн

Придбати квитки можно тут

Народний артист України, лауреат національної премії ім. Тараса Шевченка, Володимир Гришко вперше презентує на батьківщині свою ексклюзивну програму пісень Мусліма Магомаєва.

Улюблені багатьма поколіннями твори Магомаєва будуть виконані під акомпанемент великого симфонічного оркестру.

Поціновувачі завіряють, що Володимир Гришко дав друге життя творчості співака, адже ще нікому не вдавалося виконати його пісні так щиросердно і пронизливо.

PALINA



Mezzanine

11 листопада, 20.00

Вартість квитків: 250 грн

Придбати квитки можно тут

Для тих, хто охоче провів би вихідні у більш затишній атмосфері у Києві виступить білоруська виконавиця PALINA. Її творчості характері грайливі перебори гітарних струн та тихий наспів дівочого голосу, що нагадує шелест осіннього листя.

ДахаБраха

Національний палац мистецтв Україна

10 листопада, 19.00

Вартість квитків: 1750-1950 грн

Придбати квитки можна тут

Один з найвідоміших у світі, сучасний український гурт мультиінструменталістів ДахаБраха готовий подарувати нову порцію своєї потужної та глибокої музики київській публіці. Етно-фолк у виконанні гурту ДахаБраха має багато граней, вбираючи в себе найкраще від безлічі жанрів та являючи собою унікальний стиль, за який колектив так люблять як в Україні, так і далеко за її межами.

Фелікс Шиндер і Гроші Вперед

Caribbean Club

11 листопада, 20.00

Вартість квитків: 240-820 грн

Придбати квитки можно тут

Увечері неділі одеський шарм буде забезпечений усім тим, хто вирішить відвідати Caribbean Club, адже саме там виступлять єдині молоді представники стилю Odessa Gangsta Folk – гурт Гроші вперед. Їх творчість це сплав клезмерської музики з хуліганським фольклором Молдаванки.

Кожен їх виступ це справжнє видовище, у якому може взяти участь будь-хто, і, звичайно ж, уся ця кавалькада не обійшлась би без характерного одеського почуття гумору.

STING & SHAGGY

Палац Спорту

14 листопада, 20.00

Вартість квитків: 1790-9900 грн

Придбати квитки можна тут

Цей концерт вважають однією з найбільш очікуваних подій року. До Києва їдуть легендарний Стінг та Шеггі, щоб поділитись з українцями улюбленими піснями за всі роки творчості, а також спільним альбомом 44/876, де 44 — телефонний код рідної Стінгу Британії, а 876 — код Ямайки, де народився Шеггі. Артисти завітають до України в рамках свого європейського турне, і влаштують динамічне шоу, яке підкорило тисячі глядачів в усьому світі.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували перелік заходів листопада, які безумовно варті уваги.