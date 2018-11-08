До новорічних свят залишилося зовсім мало часу. Цього року святкування розпочнуться раніше, ніж минулого року – з 15 грудня.

Цього року, як і в попередні, у Києві святкування Нового року пройде на Софійській площі, де буде встановлена головна ялинка країни.

Також святкування пройдуть на Контрактовій площі.

Поки мало відомо про подробиці заходів, але Факти ICTV зібрали 5 варіантів, які вже можна планувати.

Країна Північного сяйва

З 15 грудня до 20 січня

Контрактова площа

На гостей чекають незабутні пригоди, веселощі та розваги. Насичена програма святкування передбачає у тому числі творчі майстер-класи, художні перформанси та інсталяції.

Сім добрих справ Святого Миколая

Новий український театр

15, 16, 19, 25 грудня та 3, 7, 13 січня, 10.30, 11.00, 13.00, 17.00

Квитки: 200 грн

Купити квитки можна тут

Святий Миколай вже поспішає на зустріч з дітьми та їх батьками! Він як завжди принесе чудеса і подарунки, але не просто так…

Далеко не всі добре поводилися минулого року, і тепер щоб отримати подарунок, неслухняним дітям разом з героями казки доведеться особисто виконати сім добрих справ. А ті хто слухався зможуть поповнити свій список добрих справ.

Привітання Миколая

Будинок культури і мистецтв СБУ

16.12 сеанси об 11.00, 13.30, 16.00

Квитки: 80-300 грн

Купити квитки можна тут

До вистави дітей чекають веселі ігри, конкурси та фотографування зі Святим Миколаєм. Після буде сама вистава, де на всіх чекає захоплююча казка про боротьбу добра зі злом і пригоди Царівни-жаби та Івана-Царевича.

Не обійдеться історія без Кощія Безсмертного і Баби-Яги. Але вони будуть не страшні, а дуже веселі, і співатимуть пісні.

У маленьких відвідувачів з’явилася прекрасна можливість на власні очі побачити Святого Миколая і особисто замовити йому подарунки або передати лист з побажаннями.

Засвічення ялинки

Фото: Folk Ukraine

19 грудня

Софійська площа

Головну новорічну ялинку Києва прикрашатимуть 3,6 км неонових гірлянд, а на її тлі створять незвичайну інсталяцію – амфітеатр під казковим зоряним небом з 33 км гірлянд.

На ялинці красуватимуться 500 іграшок і більше 3 кілометрів гірлянд арктичного кольору.

Різдвяне містечко

З 19 грудня до 14 січня

Софійська, Михайлівська площа, Володимирський проїзд

У цей період працюватиме різдвяне містечко.

В рамках масштабного культурно-мистецького проекту пройде фестиваль ілюмінації з особливими арт-об’єктами.

Раніше Факти ICTV підготували великий список заходів для дітей на Новий рік.

Фото: dreamstime.