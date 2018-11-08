З Дня Святого Миколая, 19 грудня, в Україні починаються новорічні свята, які триватимуть майже місяць – до 14 січня або Старого Нового року.

Куди піти на Новий рік з дитиною підкаже афіша, де зібрано безліч заходів для веселого проведення часу з малюками.

Факти ICTV зібрали найкращі події столиці, куди можна зводити дитину на новорічні свята.

Новорічна циркова програма Краплі Живої Води

Цирк

15 грудня – 13 січня, сеанси об 10.00, 13.00, 16.00

Квитки: 100-550 грн

Купити квитки можна тут

Головна циркова Ялинка країни запрошує дітей з сім’ями засвітити яскраві вогники, загадати бажання і зустріти новий 2019 рік.

Цього року підготували масштабне європейське шоу, яке об’єднало в собі синтез світла, чарівних мелодій, грайливих фонтанів і кращі циркові номери.

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Привітання Миколая у Києві

Будинок культури і мистецтв СБУ

16.12 сеанси об 11.00, 13.30, 16.00

Квитки: 80-300 грн

Купити квитки можна тут

До вистави дітей чекають веселі ігри, конкурси та фотографування зі Святим Миколаєм. Після буде сама вистава, де на всіх чекає захоплююча казка про боротьбу добра зі злом і пригоди Царівни-жаби та Івана-Царевича.

Не обійдеться історія без Кощія Безсмертного і Баби-Яги. Але вони будуть не страшні, а дуже веселі, і співати пісні.

У маленьких відвідувачів з’явилася прекрасна можливість на власні очі побачити Святого Миколая і особисто замовити йому подарунки або передати лист з побажаннями.

Місія: викрадення Діда Мороза

Центр культури та мистецтв МВС

17-27 12.2018, сеанси щоденно о 11.00 та 13.30

Квитки: 50-250 грн

Купити квитки можна тут

З героями вистави діти потраплять в країну динозаврів, де живе Добрий динозавр Діно. Всі разом вони боротимуться проти зла Грінча і помічників, які викрали чарівний посох Діда Мороза і тепер Новий рік під питанням і серйозною загрозою. Тому місію неможливо виконати без допомоги маленьких глядачів.

Космічна місія: у пошуках магічних стихій

Планетарій

19.12.2018 – 7.01. 2019, сеанси о 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00

Квитки: 200-400 грн

Купити квитки можна тут

Шоу відбувається з використанням 3D ефектів і сферичного зображення 360 градусів. Кожен гість буде присутній під час подій в космічній лабораторії, звідки космічні пірати викрали Магічні диски стихій і тепер Землі загрожує небезпека.

Завдання магів і дітей — повернути Магічні диски і врятувати Землю і весь Всесвіт.

Під час вистави буде задіяно лазерне шоу і справжня космічна ялинка.

Також всі присутні зможуть сфотографуватися з космічними героями у спеціальній фотозоні.

Новорічний детектив

Національна музична академія

22 та 23 грудня, сеанси об 10.00, 13.00, 16.00

Квитки: 100-550 грн

Купити квитки можна тут

Через кілька віків після історії Герди і Кая, їх пра-пра-правнук і його подружка пишуть листи Святому Миколаю і вибирають музику для новорічних танців біля ялинки. І тут несподівано з’являється сама Снігова Королева. Тільки за ці століття вона стала ще більш злою і зібрала армію монстрів.

Герої протиставлять сніговій Володарці вибухове шоу з лазерними ефектами, запальні танці та новорічні хіти.

Історія, якій понад 2000 років

Різдвяне інтерактивне дійство / 50 хв. / 3+

Малий театр

22, 23, 25, 29. 12.2018

Квитки: 300 грн, батькам безкоштовно

Купити квитки можна тут

Малий театр познайомить дітей з дивом, яке сталося одного разу в Віфлеємі. Їх також чекають ангели і колядники, з якими вони обов’язково подружаться. Нові друзі покажуть дітям атрибути, ігри, пісні, характерні для Різдва.

Також тут будуть випікати різдвяний калач, який діти будуть прикрашати власноруч і зможуть потім спробувати.

Новорічні пригоди Сніговика

Новий український театр

Квитки: 200 грн

22, 24, 29 та 31 грудня о 12.00 та о 13.00

Купити квитки можна тут

Перед виставою на дітей чекають ігри та розваги з Дідом Морозом і Снігуронькою. А потім всі глядачі побачать історію веселих зайців, невдахи сніговика люту холоднечу і ведмедя, якому не дають спати.

В кінці діти будуть водити хоровод навколо ялинки і отримувати подарунки.

Білосніжка. Новорічна історія

Центральний Будинок Художника

23 грудня – 7 січня, сеанси об 11.00 та 13.00

Квитки: 100-350 грн

Купити квитки можна тут

Перед виставою на дітей чекає анімація та ігри біля ялинки разом з Дідом Морозом і Снігуронькою. Після глядачам покажуть виставу за мотивами відомої казки братів Грімм. Всіх чекає прониклива історія, музичні номери, справжні поєдинки на лицарських мечах і зухвалі каскадерські номери.

Білосніжка — це дівчинка, яку мачуха вигнала з дому за її красу і хотіла отруїти. Однак щире серце головної героїні допомогло подолати злі чари і знайти любов.

Рапунцель. Новорічне диво

Національна музична академія

24-25 грудня, сеанси об 11.00 та 13.00

Квитки: 90-400 грн

Купити квитки можна тут

Вистава відбудеться за участю справжніх каскадерів. Глядачів чекають складні трюки, спецефекти і справжні лицарські бої.

В основі сюжету відома казка братів Грімм. Зла мачуха замкнула дівчину Рапунцель у високій вежі. А все тому, що у дівчинки чарівне волосся. Коли Рапунцель співає, її волосся може лікувати рани і дарувати вічну молодість.

Дівчина проводить свої дні на самоті і мріє потрапити на свято, яке ось-ось відбудеться в місті. Тільки любов Принца може допомогти їй зруйнувати наміри злої мачухи і отримати свободу.

Снігова королева. Казки з оркестром

Національна музична академія України

28, 29 та 30 грудня о 12.00

Квитки: 120 – 375 грн

Купити квитки можна тут

Головна Снігова Королева країни – Ольга Сумська порадує маленьких глядачів читанням зимової казки Ганса Христіана Андерсена.

У виконанні Національного ансамблю Київська Камерата прозвучать класичні твори Едварда Гріга, Яна Сібеліуса та Курта Аттерберга.

Казка подарує атмосферу різдвяного умиротворення не тільки дітям, а й дорослим.

Доповненням виступу стане барвиста водна анімація у виконанні Ангеліни Золотої.

Холодне серце

Жовтневий палац

29-30 грудня о 11.00 та о 15.00

Квитки: 90-450 грн

Купити квитки можна тут

У шоу візьмуть участь більше 30 артистів. Також на глядачів чекають виступи акробатів, вогняне шоу і шоу мильних бульбашок.

Також на всіх чекає вистава, в якій Анна піде на пошуки своєї сестри Ельзи. А допомагати їй будуть Крістоф зі своїм вірним оленем і чарівний сніговик Олаф.

По дорозі на них чекає безліч пригод і перешкод. Витівки нечистої сили траплятимуться їм на кожному кроці. Але якщо друзі зупиняться, серце Ельзи назавжди перетвориться на шматочок льоду.

В основі сюжету лежить казка Вільгельма Гауфа про героя, який втратив своє гаряче серце.

Лускунчик

Палац спорту

30. 12.2018, сеанси о 11.00, 13.30, 16.00

Квитки: 150-450 грн

Купити квитки можна тут

Під чарівні мелодії Чайковського, Моцарта, Равеля глядачі побачать виставу за мотивами казки Гофмана. Тут буде і вальс квітів, і мишачий король, і любов, яка перетворить ляльку-Лускунчика на прекрасного принца.

Режисер вистави Лускунчик – чемпіон Європи та неодноразовий чемпіон України з фігурного катання Дмитро Дмитренко. Сценарною розробкою шоу займався режисер, музикант групи Авіатор Дмитро Тодорюк.

Крім виступів на льоду глядачі побачать 3-D графіку, неймовірне зоряне небо, величезний LED-екран, світлове шоу і вражаючі спецефекти.

Фіксі шоу – 2019. Фіксики грають у цирк!

Жовтневий палац

2-3 01.2019, сеанси о 12.00 та о 15.00

Квитки: 90-790 грн

Купити квитки можна тут

Програма розрахована для дітей від 3-х до 10-ти років. Тривалість – 1 година. Малюкам до 4-х років вхід безкоштовний (без надання окремого місця, дитина сидить на руках у дорослого).

У новому 2019 році Сімка, Нулик, Фаєр і ДімДімич запрошують глядачів в цирк. Виявляється, Фіксіки можуть бути акробатами і навіть клоунами.

Через неуважність ДімДімича діти і герої потрапляють у віртуальний полон до лиходія Гіпноза фон Глюка! ДімДимичу доведеться зрозуміти, що реальність цікавіше віртуальної гри: адже щоб перемогти справжнього противника, потрібно не просто натискати на кнопки, але і багато вміти, бути розумним і сміливим.

Діти захопляться зрозумілим сюжетом і іграми, що виходять за рамки сцени, заспівають фіксіпісеньки і потанцюють всі разом.

Фіксики – найрейтинговіші мультяшні герої, популярні в більш ніж 90 країнах світу. Це єдине в Україні ліцензійне Шоу від творців мультфільму.

Аліса в Країні Чудес на льоду

Палац спорту

2-4 січня, сеанси об 11.00

Квитки: 150-490 грн

Купити квитки можна тут

Глядачі зустрінуться з дівчинкою Алісою, яка здійснила захоплюючу подорож в Задзеркалля, де вона зустрілася з чорною і білою шаховими королевами, божевільним Капелюшником, гральними картами, гусеницями та іншими героями.

Неймовірні світло, звук, спецефекти і майстерність виконавців зроблять цю знайому історію справжнім дивом, яке запам’ятається дітям надовго.

Нагадаємо, головну ялинку країни планують відкрити 19 грудня на Софійській площі. Новорічне містечко на Контрактовій площі почне працювати з 15 грудня.