МАУ призупиняє польоти в Казахстан до наступного року.
Компанія-авіаперевізник Міжнародні авіалінії України припиняє здійснювати польоти до Казахстану до 29 квітня 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
За словами віце-президента МАУ Сергія Фоменка, це пов’язано з оптимізацією роботи компанії у зимовий період.
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Відтак, до 3 грудня пасажири можуть скористатися безпересадковими рейсами. До речі, на сайті вже неможливо замовити квитки до Астани на 4 грудня.
Усі, хто купив квитки заздалегідь, можуть звернутись до компанії з вимогою повернути кошти або ж обміняти їх на альтернативні маршрути.
Раніше Факти ICTV писали про нові маршрути, які запускає МАУ.
Фото: Fly UIA/Facebook
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