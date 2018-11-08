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В Антарктиці знайшли рештки стародавніх континентів

Вченим вдалося виявити залишки стародавніх континентів під кригою Антарктики.

Антарктика

Супутник гравітаційної картографії Європейської космічної агенції допоміг дослідникам знайти рештки стародавніх континентів, які знаходяться під кригою Антарктики, повідомляє Newsweek.

За словами вчених, забуті континенти складаються з кратонів, які є частиною літосфери. Вивчення їхньої структури може дати науковцям відповіді щодо ранньої історії нашої планети.

Крім того, вони зможуть дізнатися як тверда поверхня впливала на еволюцію Землі.

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Нові дані також говорять про те, що Східна Антарктика є злиттям кратонних частинок.

До слова, вчені вважають, що через глобальне потепління може виникнути дефіцит пива.

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