У Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва, який відзначається 9 листопада, Факти ICTV пропонують згадати найцікавіші факти, які доводять, що українцям є чим пишатися.

Святкування цього дня встановлено указом президента у 2000 році, проте сама дата кілька разів переносилася – 23 березня, третя неділя травня, а з 2013 року відзначається 9 листопада, спільно з Днем української писемності та мови.

У культурі України, яка є найбільшою країною Європи, переплелися традиції індоєвропейських предків слов’ян, Київської Русі, Польсько-литовської держави і так – царської Росії.

Проте є речі, які визначають нашу ідентичність, засновану на тисячолітньому духовному і культурному набутку українського народу.

Сотні видатних українців були та залишаються творцями світової історії. Художники та науковці, політики та композитори, актори та письменники – всі вони дають нам можливість за кордоном чи в себе вдома з гордістю сказати: Я – українець!

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Дуже влучно колись написав про значення культури нині покійний глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар:

– У житті людини дуже важливими є почуття правди і добра. Культура доповнює ці два елементи ще поняттям краси.

Дуже цікаво охарактеризував Блаженніший і людей, які є носіями культури.

– Вони можуть народитися в палатах або під сільською стріхою – походження не є визначальним елементом. Носієм загальної культури може бути будь-яка особа за умови, що вона щиро бажає розвинути Богом дані таланти. Саме такі люди стають носіями культури та заслуговують на пошану і пам’ять, – зазначив Любомир Гузар.

Кілька фактів про українську культуру

1. Найстаріший начальний заклад Східної Європи – Києво-Могилянська академія, яка заснована у 1615 році.

2. Найдовший духовий музичний інструмент у світі – українська трембіта (від 3 до 8 метрів).

3. Найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу – Хрещатик у Києві. Її довжина всього 1225 м.

4. Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення homo sapiens знайдені в Україні – у селі Межиріччя Рівненської області. Їм близько 14,5-15 тис. років. Мапа вибита на кістці мамонта.

5. Населення України відноситься до найбільш освіченого. Кількість людей з вищою освітою на душу населення вища, ніж середньоєвропейський рівень. Україна посідає 4 місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою.

6. Роботами української народної художниці Катерини Білокур (1900-1961) захоплювався сам Пабло Пікассо. У 1954 році він побачив її роботи на виставці, назвав їх геніальними і порівняв українку з відомою всьому світові художницею Серафін Луїс.

Цар-колос, 1949 рік

7. Не можна не згадати знамений петриківський розпис – народний живопис, який виник у ХVII столітті у селі Петриківка, що на Дніпропетровщині. У грудні 2013 року унікальне мистецтво внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

8. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень – це український Щедрик, записаний композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring Christmas Bells.

9. В основі композиції Summertime – арії, яку написав Джордж Гершвін у 1935 році для опери Поргі та Бесс, однієї з найвідоміших пісень у світі –українська колискова Ой, ходить сон коло вікон. Хіт Summertime виконували Луї Армстронг і Елла Фіцджеральд.

10. Українець Микола Сядристий хоч і не шульга, але підкував блоху, як у казці, та зробив ще багато неймовірних витворів мистецтва – наприклад, просвердлив по довжині людську волосину і вставив у неї виготовлену гілочку троянди. Його роботи – у постійній експозиції мікромініатюр в Києво-Печерському заповіднику.

До слова, Факти ICTV підготували тест з української мови, який допоможе перевірити, чи не забули ви правила.

Фото: chask.net, pustunchik.ua, gplusukraine.blogspot.com,

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