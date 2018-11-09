Сьогодні, 9 листопада, відзначається День української писемності та мови.

Сьогодні, 9 листопада, відзначається День української писемності та мови.

На честь цього свята пропонуємо ознайомитися з кількома цікавими фактами про рідну мову.

Сучасна українська мова має близько 256 тис. слів.

За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська – 84% спільної лексики, далі йдуть польська і сербська (70% і 68% відповідно) і лише потім – російська (62%). До речі, якщо порівнювати фонетику й граматику, то українська має від 22 до 29 спільних рис з білоруською, чеською, словацькою й польською мовами, а з російською тільки 11.

В українській мові, на відміну від решти східнослов’янських мов, іменник має 7 відмінків, один з яких – кличний.

У 448 році візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі гунського володаря Аттіли на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів.

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Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному: проста, руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української мови до середини XIX століття була назва руська мова.

В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П.

Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф.

В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид.

Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду: теля, котеня, жабеня.

Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги – вороженьки.

Факти ICTV пропонують вам ознайомитися з десятьма українськими словами, які збагатять вашу мову.