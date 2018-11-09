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iPhone Х спалахнув під час зарядки

Смартфон Apple iPhone Х загорівся під час зарядки.

iphone x

Користувачі сервісу Reddit обговорюють  загоряння смартфона Apple iPhone X.

Це трапилось вночі. Смартфон був підключений до зарядного пристрою.

Власниця прокинулась від того, що кімната була наповнена димом.

Читайте: Apple може випустити iPhone з 5G у 2020 році

У iPhone Х  був пошкоджений корпус знизу.

На думку користувачів сервісу Reddit, загоряння відбулось через сильний перегин кабелю.

Раніше Факти ICTV  писали про те, що Apple визнала застарілим iPhone 5.

Фото: Reddit

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