Смартфон Apple iPhone Х загорівся під час зарядки.
Користувачі сервісу Reddit обговорюють загоряння смартфона Apple iPhone X.
Це трапилось вночі. Смартфон був підключений до зарядного пристрою.
Власниця прокинулась від того, що кімната була наповнена димом.
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У iPhone Х був пошкоджений корпус знизу.
На думку користувачів сервісу Reddit, загоряння відбулось через сильний перегин кабелю.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Apple визнала застарілим iPhone 5.
Фото: Reddit
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