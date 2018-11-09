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NASA показало засніжений Дніпро з космосу

У NASA показали знімки Дніпра, які були зроблені з космосу 9 лютого 2017 року.

Фото зробив астронавт Томас Песке 9 лютого 2017 року.

За його словами, Дніпро нагадав йому живопис відомого японського художника Хокусая.

Щодня Міжнародна космічна станція здійснює 16 обертів навколо Землі, проводячи важливі наукові та дослідні роботи. Члени екіпажу фотографують планету, перебуваючи над нами в 200 милях, документуючи Землю з космосу.

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Цей звіт має важливе значення, щоб побачити, як планета змінюється з плином часу, від антропогенних змін, таких як зростання міст, до природних динамічних подій, таких як урагани і виверження вулканів.

Нагадаємо, фахівці NASA за допомогою телескопа Hubble отримали фото скупчення галактик, яке розташовується у сузір’ї Волосся Вероніки (скупчення Кома).

Фото: NASA.

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