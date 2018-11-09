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Від дзиґлика до галунки. Ви точно знаєте українську? – ТЕСТ

9 листопада, в День української писемності та мови, Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, як добре Ви знаєте українські слова, які вийшли з ужитку.

День української писемності та мови відзначають щорічно 9 листопада в день пам’яті преподобного Нестора Літописця..

Факти ICTV пропонують пригадати українські слова, які вже вийшли з ужитку або використовуються вкрай рідко.

Наша мова надзвичайно багата та різноманітна. Зануримося в неї разом?

Читайте: Хоффенхайм українською мовою звернувся до Шахтаря

Ми також підготували тест з української мови, який допоможе перевірити, чи не забули ви правила.

ФотоVasyl Kozub/Dreamstime.com

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