Французький бренд Yves Saint Laurent випустив колекцію виробів з латуні у формі чоловічих геніталій.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Набір включає в себе сережки за 215 доларів і кулон за 670 доларів.
Прикраси виготовлені в Італії із золотистої латуні. На сережках є маркування Saint Laurent Paris.
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Довжину підвіски можна регулювати за допомогою ланцюжка.
Колекцію вже можна придбати в онлайн-магазині бренду.
Yves Saint Laurent випустив прикраси у вигляді чоловічих геніталій (18+) / 3 фотографии
Раніше повідомлялося, що в Англії дідусь виростив сад з пенісів.
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