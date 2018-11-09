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Yves Saint Laurent випустив прикраси у вигляді чоловічих геніталій (18+)

Французький бренд Yves Saint Laurent випустив колекцію виробів з латуні у формі чоловічих геніталій.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Набір включає в себе сережки за 215 доларів і кулон за 670 доларів.

Прикраси виготовлені в Італії із золотистої латуні. На сережках є маркування Saint Laurent Paris.

Читайте: Шорти зі шкіри та високі підбори знову в моді: нова колекція Yves Saint Laurent

Довжину підвіски можна регулювати за допомогою ланцюжка.

Колекцію вже можна придбати в онлайн-магазині бренду.

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Yves Saint Laurent випустив прикраси у вигляді чоловічих геніталій (18+) / 3 фотографии

Раніше повідомлялося, що в Англії дідусь виростив сад з пенісів.

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