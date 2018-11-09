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Знижки до 90%! Коли в Україні Чорна п’ятниця

Black Friday в Україну припадає на 23 листопада.

Чорна п’ятниця в Україні проходитиме 23 листопада.

Традиція один день на рік влаштовувати неймовірні знижки в магазинах корінням зі США. Зазвичай це п’ятниця після Дня подяки – державного свята в США, котре відзначається в четвертий четвер листопада.

Чорна п’ятниця ознаменує початок новорічних та різдвяних знижок. У США цей день ознаменується чергами у торгових центрах, біганиною та бійками за речі. В Україні все відбувається набагато спокійніше, хіба що доводиться терпіти величезні черги.

Читайте: Чорна п’ятниця: трагічні і безглузді випадки розпродажів

Згідно з дослідженням, ініційованим провайдером Picodi на спеціальному порталі Black Friday Global, в Україні продажі в Чорну п’ятницю зростають на 1303% порівняно зі звичайною п’ятницею. А середньостатистичний українець у цей день витрачає до 3 тис.грн. До речі, за даними за 2017 рік, найбільші знижки пропонували покупцям у США (до 68%), Канаді та Україні (до 66%).

Раніше Факти ICTV писали, що як захистити свої права в супермаркеті.

Фото: dreamstime.

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