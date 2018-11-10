Щорічно 10 листопада відзначається Міжнародний день бухгалтера.
Дата свята була обрана у зв’язку з тим, що 10 листопада 1484 року була видана книга венеційського математика Луки Пачолі Все про арифметику, геометрію і пропорції, в якій також описувалася робота бухгалтера.
У цей день прийнято вітати бухгалтерів та дякувати їм за роботу.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем бухгалтера у картинках.
Міжнародний день бухгалтера 2018: найкращі привітання у картинках / 6 фотографий
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До слова, Факти ICTV також зібрали найкращі СМС-привітання на День бухгалтера.
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