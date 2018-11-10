День може бути дуже емоційним. Багато що залежить від оточення.

Гороскоп на сьогодні, 9 листопада, публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Необдумані вчинки і різкі реакції сьогодні можуть бути властиві багатьом. В таких станах приймати рішення не рекомендується.

Сприятливі дії, спрямовані на дотримання і досягнення балансу, як зовнішнього, так і внутрішнього.

Якщо є бажання самодисциплінуватися, то час відповідний.

Дуже доречно надати підтримку старшим і літнім. Добре проявити турботу про свою сім’ю.

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Не варто вирішувати питання, пов’язані зі здоров’ям.

Ближче до вечора градус емоційності сприйняття, швидше, підвищиться.

Маленькі діти можуть вимагати більше уваги, можуть бути примхливими або запальними без причин. Не той час, коли потрібно стукати до доводів розуму — ефективніше спрацюють любов і прийняття.

Корисні спільні спокійні ігри, де не потрібно ніяких змагань і змагань.

Несприятливо: підстригання нігтів.

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