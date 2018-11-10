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Моторошний астероїд у формі черепа летить до Землі

Вже завтра, 11 листопада, до Землі наблизиться астероїд незвичайної форми. Він нагадує людський череп.

Астероїд пролетить повз Землю відразу після Хеллоуїна, а саме 11 листопада.

Про це повідомляє NBC News.

Він пройде на близькій, але все ж безпечній відстані – близько 40 мільйонів кілометрів (25 млн миль).

Смертельний астероїд вже пролітав біля Землі три роки тому – всього у 486 тисячах кілометрів. Це сталося 31 жовтня, коли мільйони людей святкують Хелловін. Тому NASA назвало астероїд Великий гарбуз ( Great Pumpkin).

Ширина космічного тіла  – близько 600 метрів. Зазначається, що “череп” представляє собою неживий осколок породи.

За словами вченого Томаса Мюллера з Інституту Макса-Планка, наступного разу астероїд наблизиться до Землі лише у 2088 році.

Читайте: Як виглядає поверхня астероїда – унікальні кадри

До речі, Факти ICTV розібралися, яку загрозу становлять астероїди, і чи зможуть люди щось з ними зробити.

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