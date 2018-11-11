Переважна більшість чоловіків не люблять виснажливі походи по магазинах зі своїми половинками. Факти ICTV зібрали найсмішніші і оригінальні моменти шопінгу з сильною статтю.

Психологи пояснюють це тим, що чоловіки за своєю природою – мисливці, а жінки – збирачки. Тому і в магазини чоловік ходить, як на полювання – прийшов, побачив, купив.

А жінкам, щоб обрати відповідну річ, ще походити і пошукати її треба. Чоловіковам це дійсно не цікаво.

До речі, 11 листопада відзначають Всесвітній день шопінгу. Ми писали, як купувати корисне і не витрачати зайве.

Ми зібрали найсмішніші фотографій чоловіків, які не в добрий час відправилися зі своїми жінками на шопінг вихідного дня.

Відзначимо, що такі кадри можна побачити практично у кожному торговому центрі.

“Shop ти здох!” – найпопулярніша думка у чоловіків при спільному шопінг з дружинами, – жартують в соціальній мережі.

Одні чоловіки з похмурим виглядом охороняють речі своєї благовірної дружини, поки та перебуває у примірочній, інші, не витримуючи напружуваного очікування, мирно дрімають з відкритим ротом, треті вивчають ігри на телефоні, щоб хоч якось не померти від нудьги.

Але є і більш оригінальні випадки, коли чоловіки ходять по магазину і, розглядаючи ту чи іншу річ, намагаються вигадати для неї нове призначення.





















Чоловіки vs шопінг: що відбувається, поки жінки роблять покупки / 11 фотографий

Але, не дивлячись на всі смішні ситуації вище, спільний шопінг потрібен обов’язково, адже він, як і будь-яка спільна діяльність, зміцнює стосунки. Просто не займайтеся цим занадто довго і обирайте те, що цікаво обом.

Варіантів приємно провести час удвох в магазині багато. Експериментуйте і насолоджуйтеся кожною хвилиною поруч з коханою людиною!

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що 23 листопада в Україні пройде Чорна п’ятниця і розповіли, як підготуватися до розпродажів.

Фото: Maxim Lupascu/Dreamstime.com