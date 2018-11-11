Переважна більшість чоловіків не люблять виснажливі походи по магазинах зі своїми половинками. Факти ICTV зібрали найсмішніші і оригінальні моменти шопінгу з сильною статтю.
Психологи пояснюють це тим, що чоловіки за своєю природою – мисливці, а жінки – збирачки. Тому і в магазини чоловік ходить, як на полювання – прийшов, побачив, купив.
А жінкам, щоб обрати відповідну річ, ще походити і пошукати її треба. Чоловіковам це дійсно не цікаво.
До речі, 11 листопада відзначають Всесвітній день шопінгу. Ми писали, як купувати корисне і не витрачати зайве.
Ми зібрали найсмішніші фотографій чоловіків, які не в добрий час відправилися зі своїми жінками на шопінг вихідного дня.
Відзначимо, що такі кадри можна побачити практично у кожному торговому центрі.
“Shop ти здох!” – найпопулярніша думка у чоловіків при спільному шопінг з дружинами, – жартують в соціальній мережі.
Одні чоловіки з похмурим виглядом охороняють речі своєї благовірної дружини, поки та перебуває у примірочній, інші, не витримуючи напружуваного очікування, мирно дрімають з відкритим ротом, треті вивчають ігри на телефоні, щоб хоч якось не померти від нудьги.
Але є і більш оригінальні випадки, коли чоловіки ходять по магазину і, розглядаючи ту чи іншу річ, намагаються вигадати для неї нове призначення.
Але, не дивлячись на всі смішні ситуації вище, спільний шопінг потрібен обов’язково, адже він, як і будь-яка спільна діяльність, зміцнює стосунки. Просто не займайтеся цим занадто довго і обирайте те, що цікаво обом.
Варіантів приємно провести час удвох в магазині багато. Експериментуйте і насолоджуйтеся кожною хвилиною поруч з коханою людиною!
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що 23 листопада в Україні пройде Чорна п’ятниця і розповіли, як підготуватися до розпродажів.
Фото: Maxim Lupascu/Dreamstime.com