11 листопада відзначається незвичайне свято – Всесвітній день шопінгу. В честь цього Факти ICTV підготували кілька порад, як заощадити під час покупок.

Вирішіть заздалегідь, що ви хочете купити

Не заходьте в магазин без наміру. Найкраще, якщо ви точно уявляєте, що саме шукаєте. Магазини спеціально влаштовані так, щоб вам захотілося купити що-небудь незаплановане або навіть непотрібне. Це їх головна мета.

Сприймайте кожен похід у магазин як місію купити щось конкретне. Не ходіть в магазини, щоб поспілкуватися або розважитися. Купуйте необхідне і йдіть, а розваги шукайте за межами торгових центрів.

Співвідношення 80% на 20%

Фахівці радять формувати гардероб за принципом 80 на 20. Тобто 80% речей у шафі повинні бути базовими: джинси, майка, чорна сукня, піджак, тощо. А щоб підкреслити індивідуальність і бути в тренді, досить оновити лише п’яту частину одягу.

Знижка – не означає економія

Ми вважаємо, що економимо, купуючи товар під час розпродажу. Звичайно, якщо щось спочатку варто було 99,99 гривень, а зараз стоїть 49,99, ми начебто економимо 50 гривень. Але це не зовсім так. Купуючи такий товар, ви не економите, а просто витрачаєте меншу суму. Ваш загальний капітал все одно зменшиться, адже ви купите щось непотрібне.

Знижка дійсно допоможе заощадити, якщо ви збиралися купити якусь необхідну річ і вже були готові витратити на неї гроші.

Однак ,не усі у захваті від шопінгу. Дивіться на реакцію чоловіків.

Підступ дисконтних карт і бонусів

Дисконтні програми придумані для того, щоб покупці знову поверталися в магазин. Причому зазвичай, щоб отримати якусь карту або бонус, потрібно спочатку витратити в цьому магазині певну суму.

По-перше, часто для отримання дисконтної картки вас просять вказати особисту інформацію, а потім розсилають спам. Краще заведіть окремий акаунт електронної пошти для таких повідомлень, який можна перевіряти раз на місяць або рідше.

По-друге, іноді ми думаємо, що наявність бонусів – привід витратити гроші. Звичайно, з дисконтною карткою ви трохи заощадите, але тільки якщо ви і так збиралися купувати якусь річ.

І не забувайте порівнювати ціни в інших магазинах, перш ніж купувати річ там, де у вас є карта знижок.

Читайте: Чоловіки vs шопінг: що відбувається, поки жінки роблять покупки

Зима влітку, літо – взимку

Купуйте теплі речі відразу після закінчення зимового сезону, тобто на початку весни. А літні – коштують дешевше в жовтні-листопаді.

Перевіряйте, чи оригінальне зображення в інтернеті

Коли бачите на eBay, OLX або інших подібних сайтах фотографію товару, скопіюйте зображення і перевірте його через пошук. Якщо точно така ж фотографія використовувалася десь ще, швидше за все, товар, який ви хотіли купити, насправді виглядає не так.

Таку річ краще не купувати, але це правило не поширюється на нові речі.

Розтягуйте час між походами в магазин

Більшість свіжих продуктів зберігається близько тижня. Швидкопсувні продукти використовуйте в першу чергу, а інші можна довше зберегти свіжими в відсіку для фруктів і овочів в холодильнику.

Чим менше часу ви будете в магазині, тим менше ймовірність, що ви купите щось непотрібне.

Фотографуйте чеки на телефон

Якщо складати всі чеки в кишеню або гаманець, їх легко втратити. Набагато зручніше фотографувати їх.

Потім можна додати фотографії до запису в Evernote, щоб не забути, на що ви витратили гроші, або внести в додаток, що відстежує витрати.

Так ви точно знатимете, скільки і на що витрачаєте.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, коли в Україні чорна п’ятниця і як же не бути обманутим.