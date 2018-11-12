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Більше 30 млрд: Alibaba встановила рекорд на розпродажу

Розпродаж Alibaba 11 листопада зміг побити торішній рекорд – було продано товарів на $30,8 млрд.

Alibaba знову б’є рекорди – цього року під час розпродажу до Дня холостяків за допомогою платформ компанії було продано товарів на $30,8 млрд.

У процентному співвідношенні Alibaba продала на 21,7% товарів більше, ніж у 2017 році. Тоді загальна цифра сягнула позначки в $ 17,8 млрд, пише Інтерфакс-Україна.

Рекорд 2017 упав ще в першу добу розпродажу. І не дивно – тільки за перші 85 секунд на Alibaba було роспродано товарів на $ 1 млрд. А до цієї цифри додався нуль вже до кінця перших 60 хвилин розпродажі.

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Відзначимо, що продавали свої товари на Alibaba 180 тис. брендів, це на 40 тис. більше, ніж у 2017.

До слова, Факти ICTV писали, як підготуватися до Чорної п’ятниці в Україні 23 листопада.

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