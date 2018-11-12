У ЗМІ з’явилася інформація про те, що нова модель iPhone від Apple отримає отвір в екрані. За чутками, він призначений для камери.
Новий iPhone може обзавестися отвором для фронтальної камери на екрані, повідомляє Gizmochina.
LetsGoDigital отримав доступ до патенту Apple, в якому видно, що нова модель смартфона буде оснащена отвором в дисплеї під назвою Інтегроване вікно для камери.
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Очікується, що саме таке дизайнерське рішення для смартфонів станемо трендом наступного року. Адже згідно інсайдерської інформації про Samsung Galaxy S10, його теж обладнають таким отвором в дисплеї.
Раніше Факти ICTV писали, що дизайнери компанії Apple Джонні Айв і Марк Ньюсон створили обручку вартістю 250 тисяч доларів.
Фото: unsplash.
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