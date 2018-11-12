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Дизайнер Apple створив обручку за 7 млн грн

Дизайнери компанії Apple Джонні Айв і Марк Ньюсон створили обручку вартістю 250 тисяч доларів.

Про це повідомляють на сайті аукціону Sotheby’s.

Обручку зроблено з цілісного алмазу і виставлено на аукціоні за 250 тисяч доларів (7 млн грн).

Дизайнери розробили обручку, щоб підтримати фонд по боротьбі з ВІЛ (RED).

Читайте: Apple признала устаревшим iPhone 5. Его перестанут обслуживать

Частина виручених коштів піде фонду.

Раніше повідомлялося, що iPhone, який підтримує технологію 5G, можуть випустити в 2020 році.

Фото: Sotheby’s.

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