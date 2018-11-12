Гороскоп на сьогодні, 12 листопада, прогнозує, що день можна провести досить активно і успішно, якщо не втягуватися в моменти зневіри і смутку.
Гороскоп на сьогодні, 12 листопада, публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Проявіть турботу до близьких, зробіть закупівлі для будинку.
Сьогодні добре погуляти на природі, особливо біля водойм, адже в цей день все пов’язане з водою – сприятливе.
Однак сьогодні емоційно може прослизати агресія, жорсткість у висловлюваннях, вчинках.
Направте подібну активність у сприятливе русло – в досягнення цілей, проявіть хоробрість.
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Не скидайте з рахунків інтуїцію: є ймовірність, що саме внутрішнє чуття вкаже правильний напрям.
Енергія не прихильна до методичних, спокійних справ і завершення важливого – такі завдання краще перенести.
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