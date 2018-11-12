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Піца, пісні і тварини: про що думають порнозірки під час зйомок

Австралійські актриси фільмів для дорослих компанії Southern Light розповіли, що під час зйомок не отримують сильного збудження і можуть думати про побутові речі.

Про це пише Vice.

Актриса Blake Wilde в процесі зйомок думає про правильне положення тіла щодо камери. У кінці сцени вона починає думати про те, що вона з’їсть після зйомок, яку піцу замовити або чи залишилося вдома пиво.

За словами її колеги Jessie Lee Pierce, під час зйомок її цікавить, чи дійсно вона подобається партнеру або він просто прикидається.

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Під час одиночних сцен актриса іноді замислюється про те, що робить її кішка вдома, що її потрібно погодувати. Також думає, що потрібно зайти на пошту.

– На таких зйомках можна розслабитися, — розповіла вона.

Madison розповіла, що часто прокручує пісні у себе в голові.

За її словами, пісні допомагають їй “правильно розраховувати час і бути в правильному настрої”.

Раніше Факти ICTV  писали про те, як виглядатиме “порно майбутнього”.

Фото: dreamstime.

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